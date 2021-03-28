Сан-Марино
Сборная Сан-Марино в первом матче квалификации на чемпионат мира 2022 года потерпела разгром от Англии на выезде — 0:5.
Ранее «La Serenissima» в группе Д2 Лиги наций играли против Гибралтара и Лихтенштейна. И даже в этой компании оказались слабейшими, дважды проиграв с общим счетом 0:3 и ни забив ни одного гола.
С Лихтенштейном нулевую ничью удалось сыграть в гостях, а с Гибралтаром — дома. Также в ноябре Сан-Марино в товарищеском матче крупно проиграл Латвии (0:3).
Главными конкурентами сан-маринцев на этом турнире будут сборные Андорры и Албании, у которых они попытаются взять хоть что-нибудь. Команда забила всего один гол за 25 встреч.
Венгрия
Сборная Венгрии попала в группу I, где кроме ее грядущего соперника также сыграют Англия, Албания и Андорра и Польша. Последнюю она едва не победила на старте отбора, но та спаслась от поражения — 3:3.
Мадьярская команда показывает неплохие результаты, благодаря которым вышла в финальную часть Евро-2020. Это удалось в драматичных матчах плей-офф против Исландии.
Также она успешно выступила во втором дивизионе Лиги наций. Ей удалось выиграть свою группу, куда также попали Россия, Сербия и Турция, благодаря чему вышла в элиту.
Коллектив не знает поражений семь поединков кряду во всех турнирах. Победить он сумел в четырех играх при двух ничьих.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,02.
Успех хозяев поля оценивается в 34,00, тогда как ничья — в 15,00.
Наши прогноз и ставка — Венгрия выиграет, и в матче будет забито больше 3,5 голов за 2,10.