Сан-Марино сыграет на своем поле с Венгрией в рамках 2-го тура квалификации к чемпионату мира-2022. Матч пройдет 28 марта, начало — в 22:45 мск. Сан-Марино — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино в первом матче квалификации на чемпионат мира 2022 года потерпела разгром от Англии на выезде — 0:5.

Ранее «La Serenissima» в группе Д2 Лиги наций играли против Гибралтара и Лихтенштейна. И даже в этой компании оказались слабейшими, дважды проиграв с общим счетом 0:3 и ни забив ни одного гола.

С Лихтенштейном нулевую ничью удалось сыграть в гостях, а с Гибралтаром — дома. Также в ноябре Сан-Марино в товарищеском матче крупно проиграл Латвии (0:3).

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Главными конкурентами сан-маринцев на этом турнире будут сборные Андорры и Албании, у которых они попытаются взять хоть что-нибудь. Команда забила всего один гол за 25 встреч.

Венгрия

Сборная Венгрии попала в группу I, где кроме ее грядущего соперника также сыграют Англия, Албания и Андорра и Польша. Последнюю она едва не победила на старте отбора, но та спаслась от поражения — 3:3.

Мадьярская команда показывает неплохие результаты, благодаря которым вышла в финальную часть Евро-2020. Это удалось в драматичных матчах плей-офф против Исландии.

Также она успешно выступила во втором дивизионе Лиги наций. Ей удалось выиграть свою группу, куда также попали Россия, Сербия и Турция, благодаря чему вышла в элиту.

Коллектив не знает поражений семь поединков кряду во всех турнирах. Победить он сумел в четырех играх при двух ничьих.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,02.

Успех хозяев поля оценивается в 34,00, тогда как ничья — в 15,00.

Наши прогноз и ставка — Венгрия выиграет, и в матче будет забито больше 3,5 голов за 2,10.