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    Венгрия не пожалеет Сан-Марино

    Сан-Марино — Венгрия. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Сан-Марино — Венгрия
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    Венгрия сыграла вничью с Польшей в первом матче
    Сан-Марино сыграет на своем поле с Венгрией в рамках 2-го тура квалификации к чемпионату мира-2022. Матч пройдет 28 марта, начало — в 22:45 мск. Сан-Марино — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 28 Марта 2021 года
    Сан-Марино
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    •  Сан-Марино 21:45 Венгрия Венгрия
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    Сан-Марино

    Сборная Сан-Марино в первом матче квалификации на чемпионат мира 2022 года потерпела разгром от Англии на выезде — 0:5.

    Ранее «La Serenissima» в группе Д2 Лиги наций играли против Гибралтара и Лихтенштейна. И даже в этой компании оказались слабейшими, дважды проиграв с общим счетом 0:3 и ни забив ни одного гола.

    С Лихтенштейном нулевую ничью удалось сыграть в гостях, а с Гибралтаром — дома. Также в ноябре Сан-Марино в товарищеском матче крупно проиграл Латвии (0:3).

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    Главными конкурентами сан-маринцев на этом турнире будут сборные Андорры и Албании, у которых они попытаются взять хоть что-нибудь. Команда забила всего один гол за 25 встреч.

    Венгрия

    Сборная Венгрии попала в группу I, где кроме ее грядущего соперника также сыграют Англия, Албания и Андорра и Польша. Последнюю она едва не победила на старте отбора, но та спаслась от поражения — 3:3.

    Мадьярская команда показывает неплохие результаты, благодаря которым вышла в финальную часть Евро-2020. Это удалось в драматичных матчах плей-офф против Исландии.

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    • Также она успешно выступила во втором дивизионе Лиги наций. Ей удалось выиграть свою группу, куда также попали Россия, Сербия и Турция, благодаря чему вышла в элиту.

    Коллектив не знает поражений семь поединков кряду во всех турнирах. Победить он сумел в четырех играх при двух ничьих.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,02.

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    Успех хозяев поля оценивается в 34,00, тогда как ничья — в 15,00.

    Наши прогноз и ставка — Венгрия выиграет, и в матче будет забито больше 3,5 голов за 2,10.

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