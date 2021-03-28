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    Нижегородцы не отпустят в отрыв конкурентов?

    «Нижний Новгород» — «Краснодар-2». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, ФНЛ, 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Краснодар-2»
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    «Нижний Новгород»
    В 33-м туре первенства первого российского дивизиона «Нижний Новгород» на своем поле сыграет с «Краснодаром-2». Игра состоится 28 марта, начало — в 16:00 по мск. «Нижний Новгород» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Марта 2021 года
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    «Нижний Новгород»

    В активе «Нижнего Новгорода» 66 набранных пунктов, с которыми он идет на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, уступая всего лишь одно очко второй строке, дающей прямой билет в РПЛ.

    В весеннюю часть сезона нижегородцы вошли неудачно, набрав всего одно очко в трех первых встречах. В этот период они дважды проиграли на своей арене и сыграли вничью на выезде с «Волгарем» (1:1).

    После этого «сине-бело-голубые» выиграли последующие две игры, поочередно одолев в гостях ярославский «Шинник» (3:1) и на своей арене московское «Торпедо» (4:1), а в минувшем туре расписали выездную мировую с тольяттинским «Акроном» — 0:0.

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных стенах «Нижнего Новгорода» в этом розыгрыше ФНЛ набрал 35 очков из 66. Коллектив победил в 11 встречах, два раза сыграл вничью и трижды уступил, разница мячей — 27:10.

    «Краснодар-2»

    Дубль «Краснодара» ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 34 набранными очками идет на 16 безопасной строке, но зону вылета опережает лишь на один балл.

    В весенней части первенства «быки» смогли выиграть лишь одну игру из шести, одолев 6 марта дома «Велес» со счетом 2:1. Еще в этот период они дважды сыграли вничью и потерпели три фиаско.

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    • Так два из трех поражений пришлись на последние два тура первенства, где краснодарцы поочередно были биты в гостях «Оренбургом» (0:1) и на своей территории «Енисеем» — 0:2.

    На выезде в текущем розыгрыше ФНЛ «Краснодар-2» заработал 11 очков из 34. Он добыл две виктории, пять раз сыграл вничью и девять раз был повержен, разница забитых и пропущенных — 10:28.

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    В первом круге нижегородцы обыграли краснодарцев на их поле со счетом 3:2, в минувшем сезоне они встречались только раз, сыграв 2:2.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нижнего Новгорода» — 1.45, победа «Краснодара-2» — 8.00, ничья — 3.90.

    Прогнозируем, что ведущие борьбу за прямой выход в РПЛ нижегородцы минимум в один мяч обыграют на своем поле молодежь «Краснодара». Наша ставка — П1 с форой (-1).

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