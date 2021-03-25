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    Саутгейт проверит молодежь в матче с Сан-Марино

    Англия — Сан-Марино. Прогноз, ставка (к. 1.84) на матч отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу 25 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Сан-Марино
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    Гарет Саутгейт
    В четверг, 25 марта, сборная Англии будет принимать команду Сан-Марино в рамках 1-го тура отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022. Матч группы I на стадионе «Уэмбли» в Лондоне стартует в 22:45 мск. Англия — Сан-Марино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Англия

    Сборная Англии в последнем розыгрыше Лиги наций заняла второе место в группе А2 (10 очков), уступив Бельгии (15) и обогнав Данию только по дополнительным показателям.

    В ноябре прошлого года англичане дома разгромили Ирландию (3:0) в контрольном матче, а потом в рамках Лиги наций в гостях проиграли Бельгии (0:2) и дома разгромили Исландию (4:0).

    Гарет Саутгейт снова вызвал немало молодежи, вплоть до 17-летнего Беллингема. Предоставлен шанс и для 27-летнего вратаря Джонстона из «Вест Бромвича» и 25-летнего бомбардира «Астон Виллы» Уоткинса.

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    Вполне возможно, что их, как и ряд дублеров, задействуют как раз в домашнем матче с Сан-Марино.

    Сан-Марино

    «La Serenissima» в группе Д2 Лиги наций играли против Гибралтара и Лихтенштейна. И даже в этой компании оказались слабейшими, дважды проиграв с общим счетом 0:3 и ни забив ни одного гола.

    С Лихтенштейном нулевую ничью удалось сыграть в гостях, а с Гибралтаром — дома. Также в ноябре Сан-Марино в товарищеском матче крупно проиграл Латвии (0:3).

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  • 22/03/2021

    • Главными конкурентами сан-маринцев на этом турнире будут сборные Андорры и Албании, у которых они попытаются взять хоть что-нибудь. Команда забила всего один гол за двадцать четыре встречи.

    Большую часть состава команды составляют игроки из итальянских полулюбительских клубов. Два игрока выступают за «Чезену», но и «морские коньки» докатились до 3-го дивизиона.

    Прогноз и ставки

    На победу Англии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.00, на ничью в основное время — 35.00, а на победу Сан-Марино — 80.0.

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    Все 6 сыгранных поединка приносили только победы англичан, причем разгромные. Единственный успех Сан-Марино — гол, забитый в 1993-м году в ворота «трех львов».

    В последних четырех матчах англичане меньше пяти в ворота Сан-Марино не забивали. Прогнозируем, что эта традиция продолжится и сборная Англии крупно победит.

    В 60 предыдущих официальных играх сборная Сан-Марино забила только 5 мячей. Интересен вариант для ставок «Тотал меньше 4,5» во 2-м тайме за 1.63

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