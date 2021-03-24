Франция
Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Важнейший трофей в международном футболе она завоевала в 2018 году на мировом первенстве в России.
В прошлом году «трехцветные» провели восемь матчей, большинство из которых пришлись на Лигу наций. В итоге французы уверенно выиграли свою группу, одержав пять побед и один раз сыграв вничью в шести встречах.
Что касается контрольных матчей, то в первом из них «синие» разгромили как раз Украину (7:1), а во втором неожиданно проиграли Финляндии (0:2).
Серьезных кадровых проблем у сборной Франции сейчас нет, а после травм восстанавливаются только Набиль Фекир и Уссем Ауар.
Украина
Сборная Украины на ЧМ-2018 не выступала, зато отобралась на Евро-2020, который был перенесен на лето 2021 года.
Прошлый ход сложился для подопечных Андрея Шевченко неудачно. Да, в рамках Лиги наций они дома обыграли Швейцарию (2:1) и Испанию (1:0), но все равно вылетели из лиги A. Ключевой стала выездная встреча со швейцарцами, на которую украинцы не вышли из-за большого количества игроков, заболевших коронавирусом. В итоге им присудили техническое поражение.
В товарищеских матчах украинцы потерпели поражения от Франции (1:7) и Польши (0:2).
За сборную Украины из-за травм не сыграют Сергей Болбат, Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Буяльский и Артем Кравец.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Франции — 1.36, победа сборной Украины — 9.20, ничья — 4.80.
Октябрьский поединок в Париже показал громадное преимущество «трехцветных» в классе. Да, Андрей Шевченко тогда не мог рассчитывать на всех ведущих футболистов, но даже этот факт не может оправдать поражение с разницей в шесть мячей.
Украина в прошлом году лишь изредка радовала неплохими результатами, да и то исключительно на домашнем поле. А вот той же Испании в гостях она проиграла 0:4.
Не может не настораживать и слабая оборона «желто-синих», костяк которой сформирован из игроков «Динамо» и «Шахтера». Эти топ-клубы УПЛ совсем недавно с треском провалились в Лиге Европы, без шансов проиграв «Вильярреалу» и «Роме» в 1/8 финала.
Исходя из этого, делаем вывод, что Украине ничего не светит на «Стад де Франс». Наш прогноз и ставка — «победа сборной Франции с форой -1,5» за 2.10.
Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал сборной Франции больше 2» за 2.00.