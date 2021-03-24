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    Избежит ли команда Шевченко еще одного позора на «Стад де Франс»?

    Франция — Украина. Прогноз, ставка (к. 2.10) на матч квалификационного раунда чемпионата мира по футболу 24 марта 2021 года

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    Франция — Украина
    В среду, 24 марта, сборная Франции примет команду Украины в рамках квалификационного раунда ЧМ-2022. Встреча группы D, которая пройдет на «Стад де Франс», начнется в 22:45 по московскому времени. Франция — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D 24 Марта 2021 года
    Франция
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    Франция

    Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Важнейший трофей в международном футболе она завоевала в 2018 году на мировом первенстве в России.

    В прошлом году «трехцветные» провели восемь матчей, большинство из которых пришлись на Лигу наций. В итоге французы уверенно выиграли свою группу, одержав пять побед и один раз сыграв вничью в шести встречах.

    Что касается контрольных матчей, то в первом из них «синие» разгромили как раз Украину (7:1), а во втором неожиданно проиграли Финляндии (0:2).

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    Серьезных кадровых проблем у сборной Франции сейчас нет, а после травм восстанавливаются только Набиль Фекир и Уссем Ауар.

    Украина

    Сборная Украины на ЧМ-2018 не выступала, зато отобралась на Евро-2020, который был перенесен на лето 2021 года.

    Прошлый ход сложился для подопечных Андрея Шевченко неудачно. Да, в рамках Лиги наций они дома обыграли Швейцарию (2:1) и Испанию (1:0), но все равно вылетели из лиги A. Ключевой стала выездная встреча со швейцарцами, на которую украинцы не вышли из-за большого количества игроков, заболевших коронавирусом. В итоге им присудили техническое поражение.

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  • 21/03/2021

    • В товарищеских матчах украинцы потерпели поражения от Франции (1:7) и Польши (0:2).

    За сборную Украины из-за травм не сыграют Сергей Болбат, Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Буяльский и Артем Кравец.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Франции — 1.36, победа сборной Украины — 9.20, ничья — 4.80.

    Октябрьский поединок в Париже показал громадное преимущество «трехцветных» в классе. Да, Андрей Шевченко тогда не мог рассчитывать на всех ведущих футболистов, но даже этот факт не может оправдать поражение с разницей в шесть мячей.

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    Украина в прошлом году лишь изредка радовала неплохими результатами, да и то исключительно на домашнем поле. А вот той же Испании в гостях она проиграла 0:4.

    Не может не настораживать и слабая оборона «желто-синих», костяк которой сформирован из игроков «Динамо» и «Шахтера». Эти топ-клубы УПЛ совсем недавно с треском провалились в Лиге Европы, без шансов проиграв «Вильярреалу» и «Роме» в 1/8 финала.

    Исходя из этого, делаем вывод, что Украине ничего не светит на «Стад де Франс». Наш прогноз и ставка — «победа сборной Франции с форой -1,5» за 2.10.

    Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал сборной Франции больше 2» за 2.00.

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