В среду, 24 марта, сборная Франции примет команду Украины в рамках квалификационного раунда ЧМ-2022. Встреча группы D, которая пройдет на «Стад де Франс», начнется в 22:45 по московскому времени. Франция — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Важнейший трофей в международном футболе она завоевала в 2018 году на мировом первенстве в России.

В прошлом году «трехцветные» провели восемь матчей, большинство из которых пришлись на Лигу наций. В итоге французы уверенно выиграли свою группу, одержав пять побед и один раз сыграв вничью в шести встречах.

Что касается контрольных матчей, то в первом из них «синие» разгромили как раз Украину (7:1), а во втором неожиданно проиграли Финляндии (0:2).

Все прогнозы на ЧМ-2022

Серьезных кадровых проблем у сборной Франции сейчас нет, а после травм восстанавливаются только Набиль Фекир и Уссем Ауар.

Украина

Сборная Украины на ЧМ-2018 не выступала, зато отобралась на Евро-2020, который был перенесен на лето 2021 года.

Прошлый ход сложился для подопечных Андрея Шевченко неудачно. Да, в рамках Лиги наций они дома обыграли Швейцарию (2:1) и Испанию (1:0), но все равно вылетели из лиги A. Ключевой стала выездная встреча со швейцарцами, на которую украинцы не вышли из-за большого количества игроков, заболевших коронавирусом. В итоге им присудили техническое поражение.

В товарищеских матчах украинцы потерпели поражения от Франции (1:7) и Польши (0:2).

За сборную Украины из-за травм не сыграют Сергей Болбат, Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Буяльский и Артем Кравец.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Франции — 1.36, победа сборной Украины — 9.20, ничья — 4.80.

Октябрьский поединок в Париже показал громадное преимущество «трехцветных» в классе. Да, Андрей Шевченко тогда не мог рассчитывать на всех ведущих футболистов, но даже этот факт не может оправдать поражение с разницей в шесть мячей.

Украина в прошлом году лишь изредка радовала неплохими результатами, да и то исключительно на домашнем поле. А вот той же Испании в гостях она проиграла 0:4.

Не может не настораживать и слабая оборона «желто-синих», костяк которой сформирован из игроков «Динамо» и «Шахтера». Эти топ-клубы УПЛ совсем недавно с треском провалились в Лиге Европы, без шансов проиграв «Вильярреалу» и «Роме» в 1/8 финала.

Исходя из этого, делаем вывод, что Украине ничего не светит на «Стад де Франс». Наш прогноз и ставка — «победа сборной Франции с форой -1,5» за 2.10.

Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал сборной Франции больше 2» за 2.00.