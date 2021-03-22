В понедельник, 22 марта, в 30-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своей арене сразится с «Мирандесем». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Сарагоса» — «Мирандес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

«Сарагоса» после 29 сыгранных матчей находится на 17 месте в турнирной таблице Сегунды. У нее на счету 30 очков и отрыв от зоны вылета всего в один балл.

В своей последней проведенной встрече первенства «арагонцы» уступили на выезде «Райо Вальекано» (2:3), выигрывая по ходу встречи 2:0. Туром ранее они обыграли на своей арене «Тенерифе» со счетом 1:0, прервав тем самым свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

В этот период они уступили по 0:1 дома «Алькоркону» и на выезде «Овьедо», а также расписали выездную мировую с «Сабаделем», сыграв 1:1. А перед этим было три выигрыша в четырех встречах.

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В родных стенах «Сарагоса» заработала львиную долю своих баллов, 22 из 30. Она добилась шести викторий, а также по четыре раза играла вничью и уступала, разница мячей — 14:11.

«Мирандес»

«Мирандес» с 41 баллом разместился на девятом месте в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, уступая зоне плей-офф (шестая строка) пять пунктов.

«Кабаны» в минувшем туре чемпионата на своей арене добились почетной ничьей с «Эспаньолом» (2:2), упустив победу на пятой компенсированной минуте. Ранее они были разгромлены на выезде «Алькорконом» (0:4) и обыграли на своей территории «Малагу» (1:0).

Перед этим они они набрали десять пунктов в пяти играх первенства, сперва выиграв в этом отрезке три поединка подряд, а затем расписали домашнюю мировую с «Жироной» (3:3) и уступили на выезде «Понферрадине» (0:1).

Вне родных стен «Мирандес» разжился 19 очками, победив в шести встречах, один раз сыграв вничью и потерпев семь поражений. Разница мячей в этих играх составляет 13:15.

В первом круге выиграл дома «Мирандес» (1:0), а в прошлом сезоне «кабаны» в поединках с «арагонцами» набрали четыре очка, выиграв 2:1 в гостях и сыграв 1:1 на своем поле.

Прогноз и ставка на «Сарагоса» — «Мирандес»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сарагосы» — 2.45, победа «Мирандеса» — 3.42, ничья — 2.83.

Хотя «арагонцы» в последнее время не особо удачно играют с «кабанами», однако в свете борьбы за выживания, приложат сейчас максимальные усилия для завоевания трех пунктов. Наш прогноз на эту встречу — П1.