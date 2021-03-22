ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бензема сделал очередной дубльБензема оставляет «Реал» в гонке за трофеями «Рейнджерс»НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс», «Айлендерс» разгромили «Филадельфию», «Эдмонтон» справился с «Виннипегом» Лионель МессиПримера. Победный дубль Бензема, «Барселона» в гостях у «Реала Сосьедад»
  • 09:08
    • Брансон победил Холланда в главном бою UFC Vegas 22
  • 07:00
    • Бетербиев нокаутировал Дайнеса и защитил титулы WBC и IBF
  • 00:06
    • РФС отстранил арбитра, работавшего с VAR на матче «Химки» — «Ростов»
  • 01:07
    • «Колорадо» забросил шесть шайб «Миннесоте»
  • 00:59
    • «Севилья» избежала поражения от «Вальядолида»
  • 00:51
    • «Брайтон» разгромил «Ньюкасл» и оторвался от зоны вылета
  • 23:44
    • «Флорида» без пропущенных шайб победила «Нэшвилл»
    Все новости спорта

    «Арагонцы» отдалятся от зоны вылета?

    «Сарагоса» — «Мирандес». Прогноз и ставка (к. 2.45) на футбол, чемпионат Испании, 22 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сарагосу
    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Мирандес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сарагоса»
    В понедельник, 22 марта, в 30-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своей арене сразится с «Мирандесем». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Сарагоса» — «Мирандес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 22 Марта 2021 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 23:00 Мирандес Мирандес
  • Испания. Сегунда
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 2.85
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
    •

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» после 29 сыгранных матчей находится на 17 месте в турнирной таблице Сегунды. У нее на счету 30 очков и отрыв от зоны вылета всего в один балл.

    В своей последней проведенной встрече первенства «арагонцы» уступили на выезде «Райо Вальекано» (2:3), выигрывая по ходу встречи 2:0. Туром ранее они обыграли на своей арене «Тенерифе» со счетом 1:0, прервав тем самым свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

    В этот период они уступили по 0:1 дома «Алькоркону» и на выезде «Овьедо», а также расписали выездную мировую с «Сабаделем», сыграв 1:1. А перед этим было три выигрыша в четырех встречах.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Сарагоса» заработала львиную долю своих баллов, 22 из 30. Она добилась шести викторий, а также по четыре раза играла вничью и уступала, разница мячей — 14:11.

    «Мирандес»

    «Мирандес» с 41 баллом разместился на девятом месте в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, уступая зоне плей-офф (шестая строка) пять пунктов.

    «Кабаны» в минувшем туре чемпионата на своей арене добились почетной ничьей с «Эспаньолом» (2:2), упустив победу на пятой компенсированной минуте. Ранее они были разгромлены на выезде «Алькорконом» (0:4) и обыграли на своей территории «Малагу» (1:0).

  • Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ
  • Прошлогодние финалисты поборются за выход в полуфинал турнира
  • 19/03/2021

    • Перед этим они они набрали десять пунктов в пяти играх первенства, сперва выиграв в этом отрезке три поединка подряд, а затем расписали домашнюю мировую с «Жироной» (3:3) и уступили на выезде «Понферрадине» (0:1).

    Вне родных стен «Мирандес» разжился 19 очками, победив в шести встречах, один раз сыграв вничью и потерпев семь поражений. Разница мячей в этих играх составляет 13:15.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В первом круге выиграл дома «Мирандес» (1:0), а в прошлом сезоне «кабаны» в поединках с «арагонцами» набрали четыре очка, выиграв 2:1 в гостях и сыграв 1:1 на своем поле.

    Прогноз и ставка на «Сарагоса» — «Мирандес»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сарагосы» — 2.45, победа «Мирандеса» — 3.42, ничья — 2.83.

    Хотя «арагонцы» в последнее время не особо удачно играют с «кабанами», однако в свете борьбы за выживания, приложат сейчас максимальные усилия для завоевания трех пунктов. Наш прогноз на эту встречу — П1.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Верона — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хетафе — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Челси — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Гаспарян — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ювентус — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монпелье — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Удинезе — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сампдория — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Герта — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Трансферный дайджест. 9-15 марта
    • 20:59 15/03/2021     Виктор Гончаренко
  • «Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко
    • 02:29 18/03/2021     Джордан Ларссон
  • Тедеско, оставайся! Такой «Спартак» может побороться за чемпионство
    • 00:09 19/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Сарагоса» — «Мирандес» 22.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.45.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры