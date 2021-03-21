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    Сможет ли «Вильярреал» обыграть «Кадис»?

    «Вильярреал» — «Кадис». Прогноз (к. 1.97) и ставки на чемпионат Испании 21 марта 2021 года

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    «Вильярреал»
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:15 мск. «Вильярреал» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Марта 2021 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 18:15 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 9.80
  • Ставка!
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    «Вильярреал»

    Несколько дней назад «Вильярреал» еще раз выиграл у киевского «Динамо» и уверенно вышел в четвертьфинал Лиги Европы. И, по всей видимости, победа в этом турнире станет главной целью «Желтой субмарины».

    В Ла Лиге выше пятого места «Вильярреал» уже не поднимется. После 27-ми сыгранных матчей команда Унаи Эмери находится на седьмой строчке.

    На данный момент у «Вильярреала» всего лишь пять поражений в чемпионате, но при этом еще в 13-ти случаях была зафиксирована ничья (первое место в лиге по этому показателю).

    В девяти предыдущих турах «Вильярреал» одержал только одну победу и пять раз сыграл вничью. В восьми последних матчах Ла Лиги на своем поле у команды Эмери тоже только одна победа.

    «Кадис»

    Тем временем «Кадис» занимает в таблице 14-е место, отрыв от зоны вылета составляет шесть очков. Расслабляться пока никак нельзя.

    После Нового года «Кадис» одержал только две победы — над «Алавесом» и «Эйбаром».

    Но кроме этого, можно также вспомнить гостевую ничью с «Барселоной» (1:1) в конце февраля.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Гостевая безвыигрышная серия «Кадиса» составляет уже девять матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Вильярреал» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Кадиса» — за 8.50.

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    В первом круге матч между этими командами завершился вничью 0:0. В предстоящей игре, скорее всего, тоже будет очень много суеты и борьбы в центре поля, а в такой ситуации крайне наивно рассчитывать на результативный футбол.

    Ставка — победа «Вильярреала» или ничья + тотал матча меньше 2,5 за 1.97.

    Но самый оптимальный вариант — ставка на ничью хотя бы в одном тайме за 1.56.

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