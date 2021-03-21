«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:15 мск. «Вильярреал» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

Несколько дней назад «Вильярреал» еще раз выиграл у киевского «Динамо» и уверенно вышел в четвертьфинал Лиги Европы. И, по всей видимости, победа в этом турнире станет главной целью «Желтой субмарины».

В Ла Лиге выше пятого места «Вильярреал» уже не поднимется. После 27-ми сыгранных матчей команда Унаи Эмери находится на седьмой строчке.

На данный момент у «Вильярреала» всего лишь пять поражений в чемпионате, но при этом еще в 13-ти случаях была зафиксирована ничья (первое место в лиге по этому показателю).

В девяти предыдущих турах «Вильярреал» одержал только одну победу и пять раз сыграл вничью. В восьми последних матчах Ла Лиги на своем поле у команды Эмери тоже только одна победа.

«Кадис»

Тем временем «Кадис» занимает в таблице 14-е место, отрыв от зоны вылета составляет шесть очков. Расслабляться пока никак нельзя.

После Нового года «Кадис» одержал только две победы — над «Алавесом» и «Эйбаром».

Но кроме этого, можно также вспомнить гостевую ничью с «Барселоной» (1:1) в конце февраля.

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Гостевая безвыигрышная серия «Кадиса» составляет уже девять матчей.

Прогноз и ставка

На «Вильярреал» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Кадиса» — за 8.50.

В первом круге матч между этими командами завершился вничью 0:0. В предстоящей игре, скорее всего, тоже будет очень много суеты и борьбы в центре поля, а в такой ситуации крайне наивно рассчитывать на результативный футбол.

Ставка — победа «Вильярреала» или ничья + тотал матча меньше 2,5 за 1.97.

Но самый оптимальный вариант — ставка на ничью хотя бы в одном тайме за 1.56.