В воскресенье, 21 марта, «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Барселону» в рамках 28-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Сан-Себастьяне, начнется в 23:00 по московскому времени. «Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 45 очков.

Команда из Сан-Себастьяна одержала 12 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений в 27 турах.

Подопечные Иманола Альгуасиля в этом месяце разошлись миром с мадридским «Реалом» (1:1), обыграли «Леванте» (1:0) и уступили «Гранаде» (0:1).

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После травм у «Сосьедада» восстанавливаются Мигель-Анхель Мойя, Хосеба Салдуа, Лукас Сангальи, Алекс Сола, Ариц Элустондо и Давид Сильва.

«Барселона»

«Барселона» идет второй в турнирной таблице чемпионата Испании с 59 набранными очками.

На счету каталонцев 18 побед, пять поражений и четыре ничьи в 27 сыгранных турах нынешнего сезона.

Действующая победная серия подопечных Рональда Кумана насчитывает четыре матча, в которых они обыграли «Эльче» (3:0), «Севилью» (2:0), «Осасуну» (2:0) и «Уэску» (4:1).

В марте «сине-гранатовые» также вылетели из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч «Пари Сен-Жермен» (1:4 и 1:1).

Среди травмированных у «Барселоны» значатся Филипе Коутиньо, Жерар Пике, Серхи Роберто и Ансу Фати.

Прогноз и ставки

Букмекеры ожидают от команд результативной игры: тотал больше 2,5 — 1.66, тотал меньше 2,5 — 2.30.

Сразу стоит сказать, что у басков в последнее время мало что получается в атаке. В четырех предыдущих встречах во всех турнирах они забили всего два мяча, что нельзя назвать хорошим результатом.

Общая результативность во многом будет зависеть от каталонцев, у которых дела идут лучше, но все равно не так идеально, как им хотелось бы. Например, в гостях каталонцы не забивали три гола или больше с 7 февраля, когда им посчастливилось одолеть «Бетис» (3:2).

Всем известно, что на своем поле подопечные Рональда Кумана чувствуют себя гораздо комфортнее. Да, скорее всего, они обыграют «Сосьедад», но вряд ли это получится сделать в эффектном стиле. Наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 3» за 1.78.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Сосьедада" меньше 1» за 2.15. У «Барселоны» не самая образцовая защита, но вряд ли она пропустит больше одного мяча, когда у соперника имеются проблемы с реализацией моментов.