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    Сможет ли «Барселона» победить «Сосьедад» в эффектном стиле?

    «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставка (к. 1.78) на тоталы в матче чемпионата Испании по футболу 21 марта 2021 года

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    В воскресенье, 21 марта, «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Барселону» в рамках 28-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Сан-Себастьяне, начнется в 23:00 по московскому времени. «Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Марта 2021 года
    Реал Сосьедад
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    •  Реал Сосьедад 23:00 Барселона Барселона
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 45 очков.

    Команда из Сан-Себастьяна одержала 12 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений в 27 турах.

    Подопечные Иманола Альгуасиля в этом месяце разошлись миром с мадридским «Реалом» (1:1), обыграли «Леванте» (1:0) и уступили «Гранаде» (0:1).

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    После травм у «Сосьедада» восстанавливаются Мигель-Анхель Мойя, Хосеба Салдуа, Лукас Сангальи, Алекс Сола, Ариц Элустондо и Давид Сильва.

    «Барселона»

    «Барселона» идет второй в турнирной таблице чемпионата Испании с 59 набранными очками.

    На счету каталонцев 18 побед, пять поражений и четыре ничьи в 27 сыгранных турах нынешнего сезона.

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    • Действующая победная серия подопечных Рональда Кумана насчитывает четыре матча, в которых они обыграли «Эльче» (3:0), «Севилью» (2:0), «Осасуну» (2:0) и «Уэску» (4:1).

    В марте «сине-гранатовые» также вылетели из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч «Пари Сен-Жермен» (1:4 и 1:1).

    Среди травмированных у «Барселоны» значатся Филипе Коутиньо, Жерар Пике, Серхи Роберто и Ансу Фати.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры ожидают от команд результативной игры: тотал больше 2,5 — 1.66, тотал меньше 2,5 — 2.30.

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    Сразу стоит сказать, что у басков в последнее время мало что получается в атаке. В четырех предыдущих встречах во всех турнирах они забили всего два мяча, что нельзя назвать хорошим результатом.

    Общая результативность во многом будет зависеть от каталонцев, у которых дела идут лучше, но все равно не так идеально, как им хотелось бы. Например, в гостях каталонцы не забивали три гола или больше с 7 февраля, когда им посчастливилось одолеть «Бетис» (3:2).

    Всем известно, что на своем поле подопечные Рональда Кумана чувствуют себя гораздо комфортнее. Да, скорее всего, они обыграют «Сосьедад», но вряд ли это получится сделать в эффектном стиле. Наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 3» за 1.78.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Сосьедада" меньше 1» за 2.15. У «Барселоны» не самая образцовая защита, но вряд ли она пропустит больше одного мяча, когда у соперника имеются проблемы с реализацией моментов.

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