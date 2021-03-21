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    Сможет ли «Рома» взять реванш у «Наполи»?

    «Рома» — «Наполи». Прогноз (к. 2.14) и ставки на чемпионат Италии 21 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Наполи»
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    «Наполи» выиграл у «Ромы» в первом круге со счетом 4:0
    «Рома» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 марта в Риме, начало — в 22:45 мск. «Рома» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Марта 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 22:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Рома»

    «Рома» на этой неделе вышла в четвертьфинал Лиги Европы, повторно выиграв у донецкого «Шахтера». Вопреки ожиданиям, римляне прошли чемпиона Украины без особых проблем.

    Между матчами с «Шахтером» команда Паулу Фонсеки проиграла в Серии А «Парме», упустив возможность подняться в топ-5. На данный момент «джаллоросси» находятся на шестом месте.

    В пяти предыдущих матчах чемпионата Италии у «Ромы» только две победы. В конце февраля римский клуб сыграл вничью с «Беневенто» и уступил «Милану».

    Но интересно, что «Рома» в этом сезоне лишь однажды проиграла на своем поле в рамках Серии А.

    «Наполи»

    «Наполи» тем временем в прошлом туре выиграл у «Милана», благодаря чему поднялся в таблице на пятое место. И при этом у неаполитанцев еще есть игра в запасе.

    «Наполи» в шести предыдущих турах одержал четыре победы. Помимо «Милана», команда Рино Гаттузо также выиграла у «Ювентуса», «Беневенто» и «Болоньи».

    В гостях в этом месяце «Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло» и одержал победу над «Миланом». Но перед этим было три поражения кряду.

    Все прогнозы на Серию А

    Результативная серия «Наполи» в чемпионате составляет 14 матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансы на победу в этой игре равны: на «Рому» можно поставить за 2.69, на ничью за 3.60, а на «Наполи» — за 2.84.

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    «Наполи» в первом круге уничтожил «Рому» со счетом 4:0. Очевидно, что римляне настроены на реванш. Но в этом есть сомнения, гости сейчас в порядке.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.90.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Наполи» больше 1,5 за 2.14.

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