«Рома» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 марта в Риме, начало — в 22:45 мск. «Рома» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» на этой неделе вышла в четвертьфинал Лиги Европы, повторно выиграв у донецкого «Шахтера». Вопреки ожиданиям, римляне прошли чемпиона Украины без особых проблем.

Между матчами с «Шахтером» команда Паулу Фонсеки проиграла в Серии А «Парме», упустив возможность подняться в топ-5. На данный момент «джаллоросси» находятся на шестом месте.

В пяти предыдущих матчах чемпионата Италии у «Ромы» только две победы. В конце февраля римский клуб сыграл вничью с «Беневенто» и уступил «Милану».

Но интересно, что «Рома» в этом сезоне лишь однажды проиграла на своем поле в рамках Серии А.

«Наполи»

«Наполи» тем временем в прошлом туре выиграл у «Милана», благодаря чему поднялся в таблице на пятое место. И при этом у неаполитанцев еще есть игра в запасе.

«Наполи» в шести предыдущих турах одержал четыре победы. Помимо «Милана», команда Рино Гаттузо также выиграла у «Ювентуса», «Беневенто» и «Болоньи».

В гостях в этом месяце «Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло» и одержал победу над «Миланом». Но перед этим было три поражения кряду.

Все прогнозы на Серию А

Результативная серия «Наполи» в чемпионате составляет 14 матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что шансы на победу в этой игре равны: на «Рому» можно поставить за 2.69, на ничью за 3.60, а на «Наполи» — за 2.84.

«Наполи» в первом круге уничтожил «Рому» со счетом 4:0. Очевидно, что римляне настроены на реванш. Но в этом есть сомнения, гости сейчас в порядке.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.90.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Наполи» больше 1,5 за 2.14.