«Рома»
«Рома» на этой неделе вышла в четвертьфинал Лиги Европы, повторно выиграв у донецкого «Шахтера». Вопреки ожиданиям, римляне прошли чемпиона Украины без особых проблем.
Между матчами с «Шахтером» команда Паулу Фонсеки проиграла в Серии А «Парме», упустив возможность подняться в топ-5. На данный момент «джаллоросси» находятся на шестом месте.
В пяти предыдущих матчах чемпионата Италии у «Ромы» только две победы. В конце февраля римский клуб сыграл вничью с «Беневенто» и уступил «Милану».
Но интересно, что «Рома» в этом сезоне лишь однажды проиграла на своем поле в рамках Серии А.
«Наполи»
«Наполи» тем временем в прошлом туре выиграл у «Милана», благодаря чему поднялся в таблице на пятое место. И при этом у неаполитанцев еще есть игра в запасе.
«Наполи» в шести предыдущих турах одержал четыре победы. Помимо «Милана», команда Рино Гаттузо также выиграла у «Ювентуса», «Беневенто» и «Болоньи».
В гостях в этом месяце «Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло» и одержал победу над «Миланом». Но перед этим было три поражения кряду.
Результативная серия «Наполи» в чемпионате составляет 14 матчей.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что шансы на победу в этой игре равны: на «Рому» можно поставить за 2.69, на ничью за 3.60, а на «Наполи» — за 2.84.
«Наполи» в первом круге уничтожил «Рому» со счетом 4:0. Очевидно, что римляне настроены на реванш. Но в этом есть сомнения, гости сейчас в порядке.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.90.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Наполи» больше 1,5 за 2.14.