В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» в домашнем матче сыграет с «Майнцем». Встреча, которая состоится 21 марта в Зинсхайме на «ПриЗироу Арене», начнется в 15:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» с 30 набранными очками находится на 11 строке в турнирной таблице чемпионата Германии, почти обезопасив себя от вылета, но и на еврокубки не претендует.

В прошлом туре «деревенские» потерпели выездное фиаско от «Штутгарта» со счетом 0:2. Этим поражение они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, где дважды победили и три раза сыграли вничью.

Отметим, что уступили «бело-синие» только три раза за последние десять проведенных матчей в первенстве страны, одержав в этом отрезке также четыре победы и трижды сыграв вничью.

Все прогнозы на Бундеслигу

На своем поле «Хоффенхайм» в текущем розыгрыше Бундеслиги разжился 17 пунктами. Коллектив добился пяти викторий, столько же раз проиграл и дважды делил очки со своими оппонентами, разница мячей — 22:17.

«Майнц»

«Майнц» перед этим туром делит 16 место с «Гертой», имея в своем активе по 21 очку и отстает от безопасной строки всего лишь на один пункт.

В прошлом туре первенства «карнавальщики» дома одержали минимальную победу над «Фрайбургом», выиграв со счетом 1:0, а игровым днем ранее они расписали мировую с «Шальке» (0:0) в гостях.

Отметим, что проиграли «красно-белые» всего один матч из шести предыдущих. Также в этот период они три встречи выиграли и дважды делили очки со своими оппонентами.

В выездных встречах текущего чемпионата «Майнц» разжился всего десятью пунктами, победив в двух играх при четырех мировых исходах и шести фиаско, разница забитых и пропущенных — 13:24.

В первом круге эти команды сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне они обменялись гостевыми викториями — 0:1 и 5:1.

Прогноз и ставка на «Хоффенхайм» — «Майнц»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хоффенхайма» — 2.01, победа «Майнца» — 3.76, ничья — 3.82.

Прогнозируем, что «деревенские» на своем поле обыграют «карнавальщиков», которые неубедительны в гостях. Наша ставка на эту игру — П1.