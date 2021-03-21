«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» с 30 набранными очками находится на 11 строке в турнирной таблице чемпионата Германии, почти обезопасив себя от вылета, но и на еврокубки не претендует.
В прошлом туре «деревенские» потерпели выездное фиаско от «Штутгарта» со счетом 0:2. Этим поражение они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, где дважды победили и три раза сыграли вничью.
Отметим, что уступили «бело-синие» только три раза за последние десять проведенных матчей в первенстве страны, одержав в этом отрезке также четыре победы и трижды сыграв вничью.
На своем поле «Хоффенхайм» в текущем розыгрыше Бундеслиги разжился 17 пунктами. Коллектив добился пяти викторий, столько же раз проиграл и дважды делил очки со своими оппонентами, разница мячей — 22:17.
«Майнц»
«Майнц» перед этим туром делит 16 место с «Гертой», имея в своем активе по 21 очку и отстает от безопасной строки всего лишь на один пункт.
В прошлом туре первенства «карнавальщики» дома одержали минимальную победу над «Фрайбургом», выиграв со счетом 1:0, а игровым днем ранее они расписали мировую с «Шальке» (0:0) в гостях.
Отметим, что проиграли «красно-белые» всего один матч из шести предыдущих. Также в этот период они три встречи выиграли и дважды делили очки со своими оппонентами.
В выездных встречах текущего чемпионата «Майнц» разжился всего десятью пунктами, победив в двух играх при четырех мировых исходах и шести фиаско, разница забитых и пропущенных — 13:24.
В первом круге эти команды сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне они обменялись гостевыми викториями — 0:1 и 5:1.
Прогноз и ставка на «Хоффенхайм» — «Майнц»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хоффенхайма» — 2.01, победа «Майнца» — 3.76, ничья — 3.82.
Прогнозируем, что «деревенские» на своем поле обыграют «карнавальщиков», которые неубедительны в гостях. Наша ставка на эту игру — П1.