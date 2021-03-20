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    Каталонцы прервут серию мировых?

    «Эспаньол» — «Логроньес». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Испании, 20 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Логроньес»
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    «Эспаньол»
    В субботу, 20 марта, в Барселоне на стадионе РДЦЕ «Эспаньол» сыграет с «Логроньесом» в рамках 30-го тура Сегунды. Поединок начнется в 23:00 по мск. «Эспаньол» — «Логроньес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эспаньол»

    С 55 набранными очками «Эспаньол» находится на третьей позиции в турнирной таблице Сегунды, отставая на балл от третьей позиции на пять от первой.

    «Попугаи» не знают горечи поражений на протяжении последних шести поединков первенства. Однако в этот период они выиграли только две встречи, а в остальных четырех неизменно играли вничью.

    Так, три из них пришлись на минувшие три тура чемпионата, где каталонцы поделили очки на своей арене с «Овьедо» (1:1), а также на выезде с хихонским «Спортингом» (1:1) и «Мирандесем» (2:2) в последнем игровом дне.

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    Клуб из Барселоны в родных стенах набрал 32 очка из 55, выиграв десять встреч при двух мировых и таком же количестве фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них 23:8.

    «Логроньес»

    «Логроньес» перед стартом данного тура располагается на 16 позиции в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 31 балл, оторвавшись всего на два очка от зоны вылета.

    «Бело-красные» последний раз побеждали еще 2 января, одолев тогда дома «Мирандес» со счетом 2:1.После этого они провели девять встреч, в которых четыре раза сыграли вничью и пять раз были повержены.

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    • В своей последней проведенной игре первенства клуб из города Логроньо потерпел домашнее фиаско от «Малаги» со счетом 0:1, а игровым днем ранее расписал выездную мировую с «Альбасете» (1:1).

    Вне родных стен «Логроньес» раздобыл в этом розыгрыше Сегунды 14 баллов, выиграв три игры, пять раз сыграл вничью и семь матчей проиграл, разница забитых и пропущенных — 9:18.

    В первом круге «Эспаньол» на выезде разгромил «Логроньес» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка «Эспаньол» — «Логроньес»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.35.

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    На викторию «Логроньеса» дают — 9.70, ничья оценена — в 4.64.

    После серии ничьих, которая вылилась потерей второй строки, каталонцы будут настроены только на завоевания трех очков. Прогнозируем, что хозяева победят и не пропустят.

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    Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» — «Логроньес» 20.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.90.
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