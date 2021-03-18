«Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 марта, начало — в 20:55 мск. «Шахтер» Д — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Д

«Шахтер» Д сейчас не так силен, как это было в минувшие годы. Да, у Луиша Каштру не получается осуществить долгожданную смену поколений. Наставник рассчитывает на кадровое наследие предыдущих наставников.

Вот и в УПЛ дончане отстают от «Динамо» на 4 пункта, к тому же вылетели из Кубка Украины от перволигового «Агробизнеса» (1:0). Такая вот диспозиция.

Правда, в минувшем туре УПЛ «горняки» сорвали злобу на «Десне» (4:0).

Сработала долгожданная ротация от Каштру: португальский коуч доверился Тете и Манору Соломону, которые и сделали свое дело. Повторит ли сей трюк коуч сейчас?!

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Поражение в первом матче практически не оставляет «горнякам» ничего другого, кроме как атаковать. Вот только не случится ли так, что Каштру пожертвует этим поединком ради концентрации на победе в УПЛ?!

«Рома»

Домашняя уверенная победа римлян дает им все шансы на проход в следующий раунд Лиги Европы. Успех «Ромы» читался, ведь Паулу Фонсека прекрасно знает свой бывший клуб.

Вот и в отчетной встрече «Рома» сможет сыграть на контратаках, которые наверняка будут в изобилии. Дончане ведь явно сразу понесутся вперед.

А вот в Серии А римляне свой последний поединок провалили. «Рома» неудачно съездила в гости к одному из аутсайдеров «Парме» (2:0), опустившись на 6 строчку в турнирной таблице.

Фонсека без кадровой ротации не обойдется. Здесь и психологический аспект, да и вообще, после домашнего разгрома можно поберечь некоторых своих лидеров.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.39, на ничью за 3.68, а на «Шахтер» Д — за 2.97

«Горняки» постараются максимально эффективно сыграть в атаке, и забить уж точно должны.

Не будет отсиживаться в тылах и команда Фонсеки, к тому же неплохо действующая на контратаках.

В таких поединках скучно не бывает никогда, к тому же в составах обеих команд есть сильные атакующие игроки. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.72