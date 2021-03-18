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    Римляне с «горняками» начнут активно

    «Шахтер» Д — «Рома». Прогноз (к. 1.72) на голы в Лиге Европы по футболу 18 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Рома»
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    Рик Карсдорп
    «Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 марта, начало — в 20:55 мск. «Шахтер» Д — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 18 Марта 2021 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 20:55 Рома Рома
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Шахтер» Д

    «Шахтер» Д сейчас не так силен, как это было в минувшие годы. Да, у Луиша Каштру не получается осуществить долгожданную смену поколений. Наставник рассчитывает на кадровое наследие предыдущих наставников.

    Вот и в УПЛ дончане отстают от «Динамо» на 4 пункта, к тому же вылетели из Кубка Украины от перволигового «Агробизнеса» (1:0). Такая вот диспозиция.
    Правда, в минувшем туре УПЛ «горняки» сорвали злобу на «Десне» (4:0).

    Сработала долгожданная ротация от Каштру: португальский коуч доверился Тете и Манору Соломону, которые и сделали свое дело. Повторит ли сей трюк коуч сейчас?!

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Поражение в первом матче практически не оставляет «горнякам» ничего другого, кроме как атаковать. Вот только не случится ли так, что Каштру пожертвует этим поединком ради концентрации на победе в УПЛ?!

    «Рома»

    Домашняя уверенная победа римлян дает им все шансы на проход в следующий раунд Лиги Европы. Успех «Ромы» читался, ведь Паулу Фонсека прекрасно знает свой бывший клуб.

    Вот и в отчетной встрече «Рома» сможет сыграть на контратаках, которые наверняка будут в изобилии. Дончане ведь явно сразу понесутся вперед.

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    • А вот в Серии А римляне свой последний поединок провалили. «Рома» неудачно съездила в гости к одному из аутсайдеров «Парме» (2:0), опустившись на 6 строчку в турнирной таблице.

    Фонсека без кадровой ротации не обойдется. Здесь и психологический аспект, да и вообще, после домашнего разгрома можно поберечь некоторых своих лидеров.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.39, на ничью за 3.68, а на «Шахтер» Д — за 2.97

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    «Горняки» постараются максимально эффективно сыграть в атаке, и забить уж точно должны.

    Не будет отсиживаться в тылах и команда Фонсеки, к тому же неплохо действующая на контратаках.

    В таких поединках скучно не бывает никогда, к тому же в составах обеих команд есть сильные атакующие игроки. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.72

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