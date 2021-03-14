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    «Нижний Новгород» прервет серию неудач

    «Шинник» — «Нижний Новгород». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, ФНЛ, 14 марта 2021 года

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    «Шинник» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 марта, начало — в 14:00 мск. «Шинник» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Марта 2021 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 14:00 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Россия. ФНЛ
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    «Шинник»

    «Шинник» в нынешнем сезоне бьется за выживание. Но без шансов. Сейчас команда занимает последнее 22 место, имея в своем активе лишь 16 набранных очков.

    Ярославцы обречены на вылет в ПФЛ, что было понятно еще до зимней паузы. Сборы ничего не изменили: «Шинник» выглядит все так же слабо.

    И пусть ярославцы атакуют не хуже всех в лиге (27 голов), оборона команды не выдерживает никакой критики. В 29 поединках «Шинник» пропустил аж 70 мячей. Кошмар!

    Прогнозы на ФНЛ

    Тем не менее, «Шинник» свою задачу остаться в ФНЛ с повестки не снимает. Вот только в матче с одним из лидеров лиги аутсайдеру вряд ли светит что-то позитивное.

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» сейчас не критикует только ленивый. И не только команду в целом, а и особняком Роберта Евдокимова.

    И ведь есть за что! Нижегородцы по-прежнему пассивны в атаке (41 гол в 29 матча), к тому же исповедуют чисто оборонительную манеру игры. 19 пропущенных мячей — лучший показатель в первом дивизионе.

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    • Сейчас нижегородцы опустились на 3 место, и абсолютно по делу. Минувший тур принес разочарование в виде домашней коллизии от «Факела» (1:2).

    А ведь начала весну команда Евдокимова — хуже не придумаешь. Дома «Нижний Новгород» уступил лидеру «крылышкам» (0:1), после чего расписал мировую с «Волгарем» (1:1). Неубедительно.

    «Шинник» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 1.53, на ничью за 3.67, а на «Шинник» — за 6.35

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    Хозяева по всем показателям выглядят откровенно обреченными на вылет из ФНЛ.

    «Нижний Новгород» пассивен в атаке, но в матче с аутсайдером команду наконец-то должно прорвать.

    Даже не самая сильная атака нижегородцев должна справиться с самой слабой обороной лиги. Наши прогноз и ставка — Фора «Нижнего Новгорода» -0.75 с коэффициентом 1.68

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