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    Будет ли забито несколько мячей?

    «Овьедо» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Испании, 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Овьедо» — «Леганес»
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    Игрок «Леганеса»
    В воскресенье, 14 марта, в 29-м туре испанской Сегунды «Овьедо» на своем стадионе сыграет с «Леганесом». Стартовый свисток будет дан в 22:30 по мск. «Овьедо» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 14 Марта 2021 года
    Овьедо
  • Испания. Сегунда
    •  Овьедо 22:30 Леганес Леганес
  • Леганес
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 2.80
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Овьедо»

    «Овьедо» перед этим туром разместился на 11 месте в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, имея в своем активе 36 очков, отставая на семь баллов от зоны плей-офф.

    «Синие» в рамках Сегунды не проигрывают уже на протяжении последних четырех поединков, поровну разделив в этом отрезке мировые исходы и победные результаты.

    Обе виктории «карбайонцы» добыли на своей арене, поочередно одолев 3:1 «Луго» и 1:0 «Сарагосу». Ничьи были на выезде — с «Фуэнлабрадой» (2:2) и «Эспаньолом» (1:1) в минувшем туре.

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    Поединки на своем поле принесли «Овьедо» 17 очков из 36. Коллектив выиграл пять встреч при четырех поражениях и пяти мировых исходах. Разница мячей в них составляет 20:15.

    «Леганес»

    «Леганес» с 50 очками после 28 проведенных встреч разместился на четвертой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, уступая пять пунктов второму месту, дающему прямой выход в Примеру.

    «Огурцы» не могут победить в последних двух играх первенства, проиграв в них на выезде 0:1 «Картахене» и расписав мировую на своей территории с «Кастельоном» (0:0) в минувшем туре.

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  • 09/03/2021

    • Перед этим «зелено-белые» вышли победителями из пяти поединков чемпиоанта подряд, где четыре из них они провели на своем поле, забив в этот отрезок 11 мячей, а пропустили четыре.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» разжился всего 13 очками из 49. Коллектив из пригорода Мадрида три раза выиграл, четыре раза играл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей — 10:13.

    В первом круге «Леганес» дома взял верх над «Овьедо» — 2:1.

    «Овьедо» — «Леганес». Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Леганеса» предлагают — 2.80.

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    На викторию «Овьедо» дают — 3.05, ничья оценена — в 2.80.

    Хотя оба коллектива и не отличаются высокой результативностью, однако в их очном противостоянии вполне можно ожидать пару забитых мячей. Наш прогноз и ставка на данный матч — ТБ 2,0.

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