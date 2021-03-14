В 30-м туре первенства первого российского дивизиона «Акрон» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Игра состоится 14 марта, начало — в 15:00 по мск. «Акрон» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

«Акрон» перед этим туром находится в зоне вылета, на 18 месте в турнирной таблице. У него на счету 27 очков после 29 сыгранных матчей и отставанием в шесть баллов от спасительной 16 позиции.

Стоит отметить, что тольяттинский коллектив после зимнего перерыва еще не проигрывал, набрав в трех встречах пять баллов, выиграв один раз при двух мировых исходах.

В минувшем туре он на выезде одолел «Чайку» со счетом 1:0, а перед этим поочередно поделил очки с «Велесом» в Москве и со «СКА-Хабаровск» на своем поле (по 1:1). К слову, из 16 последних матчей в ФНЛ «Акрон» выиграл всего три.

Прогнозы на ФНЛ

В родных пенатах в текущем чемпионате «Акрон» набрал 17 баллов, выиграв пять встреч при двух ничейных результатах и шести фиаско. Разница мячей в них составляет 14:16.

«Оренбург»

«Оренбург» с 60 набранными очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая на четыре балла от лидера, а третью позицию опережает лишь на пункт.

Первый матч после зимнего перерыва «газовики» провели неудачно, проиграв в родных стенах воронежскому «Факелу» со счетом 1:2, что стало на тот момент их вторым фиаско за последние девять игр первенства.

В следующей весенней встрече «бело-синие» разгромили на выезде безнадежного аутсайдера ярославский «Шинник» (4:1), а затем крупно обыграли на своем поле московское «Торпедо» (3:0). Это была их седьмой викторией за 12 последних матчей в чемпионата.

У «Оренбурга» первая гостевая статистика в этом розыгрыше ФНЛ. Он победил в десяти случаях, четырежды сыграл вничью и потерпел только одну неудачу. Разница забитых и пропущенных — 24:9.

В первом круге на поле «Оренбурга» эти команды победителя не выявили, сыграв 0:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.60.

На викторию «Акрона» дают — 6.40, ничья оценена — в 3.70.

Прогнозируем, что стремящийся вернутся в элиту «Оренбург», справится с одним из претендентов на вылет даже на его поле. Наша ставка на этот поединок — П2.