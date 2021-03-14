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    «Газовики» не отдадут вторую строку?

    «Акрон» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, ФНЛ, 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Оренбург»
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    «Оренбург»
    В 30-м туре первенства первого российского дивизиона «Акрон» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Игра состоится 14 марта, начало — в 15:00 по мск. «Акрон» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Марта 2021 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 15:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    Коэффициенты на матч
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  • 6.50
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
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    «Акрон»

    «Акрон» перед этим туром находится в зоне вылета, на 18 месте в турнирной таблице. У него на счету 27 очков после 29 сыгранных матчей и отставанием в шесть баллов от спасительной 16 позиции.

    Стоит отметить, что тольяттинский коллектив после зимнего перерыва еще не проигрывал, набрав в трех встречах пять баллов, выиграв один раз при двух мировых исходах.

    В минувшем туре он на выезде одолел «Чайку» со счетом 1:0, а перед этим поочередно поделил очки с «Велесом» в Москве и со «СКА-Хабаровск» на своем поле (по 1:1). К слову, из 16 последних матчей в ФНЛ «Акрон» выиграл всего три.

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных пенатах в текущем чемпионате «Акрон» набрал 17 баллов, выиграв пять встреч при двух ничейных результатах и шести фиаско. Разница мячей в них составляет 14:16.

    «Оренбург»

    «Оренбург» с 60 набранными очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая на четыре балла от лидера, а третью позицию опережает лишь на пункт.

    Первый матч после зимнего перерыва «газовики» провели неудачно, проиграв в родных стенах воронежскому «Факелу» со счетом 1:2, что стало на тот момент их вторым фиаско за последние девять игр первенства.

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    • В следующей весенней встрече «бело-синие» разгромили на выезде безнадежного аутсайдера ярославский «Шинник» (4:1), а затем крупно обыграли на своем поле московское «Торпедо» (3:0). Это была их седьмой викторией за 12 последних матчей в чемпионата.

    У «Оренбурга» первая гостевая статистика в этом розыгрыше ФНЛ. Он победил в десяти случаях, четырежды сыграл вничью и потерпел только одну неудачу. Разница забитых и пропущенных — 24:9.

    В первом круге на поле «Оренбурга» эти команды победителя не выявили, сыграв 0:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Акрона» дают — 6.40, ничья оценена — в 3.70.

    Прогнозируем, что стремящийся вернутся в элиту «Оренбург», справится с одним из претендентов на вылет даже на его поле. Наша ставка на этот поединок — П2.

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