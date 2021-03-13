В субботу, 13 марта, в рамках 29-го тура французской Лиги 2 «Тулуза» на своем поле сыграет с «Шамбли». Поединок начнется в 22:00 по мск. «Тулуза» — «Шамбли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

«Тулуза» с 52 очками на данный момент расположилась на третьей строчке турнирной таблицы Лиги 2, отставая от второй позиции на три балла, а от лидеру уступает шесть пунктов.

В своей последней игре первенства «фиолетовые» уступили на выезде «Валансьену» со счетом 0:1, что стало их вторым фиаско за последние три игры в чемпионате. Два тура тому назад они еще проиграли в гостях «Родезу» (0:1).

Между этими неудачными встречами «малыши» разгромили в родных стенах «Амьен» (3:0) в рамках чемпионата, а несколько дней тому назад одолели вне родных стен четвертолиговый «Обань» (2:0) в 1/16 Кубка Франции.

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14 домашних встреч текущего розыгрыша Лиги 2 принесли «Тулузе» девять викторий, три мировых результата и два фиаско, разница мячей в этих играх — 30:15.

«Шамбли»

«Шамбли» — один из аутсайдеров текущего розыгрыша Лиги 2. Сейчас он с 24 набранными очками находится на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице, уступая 18 строке два балла.

В данный момент у «сине-черных» 6-матчевая безвыигрышная серия. Началась она с четырех поражений подряд, после чего они расписали выездную мировую с «Дюнкерком» (1:1), а в минувшем туре их дома разгромил «Труа» со счетом 0:3.

Всего в отрезке последних девять встреч коллектив добыл лишь одну викторию, обыграв 30 января на своем поле «Кан» (4:2). Еще в этот период было две ничьи и шесть поражений.

На выезде в текущем первенстве «Шамбли» добыл только десять баллов, один раз победив при семи мировых исходах и пяти поражениях. Разница мячей в этих встречах составляет 13:23.

В первом круге эти команды расписали мировую на поле «Шамбли» (1:1).

«Тулуза» — «Шамбли». Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тулузы» — 1.42, победа «Шамбли» — 7.40, ничья — 4.80.

Ведущая борьбу за повышения в классе «Тулуза» на своей арене должна обыграть аутсайдера лиги с разницей в несколько мячей. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5).