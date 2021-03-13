В 29-м туре испанской Сегунды «Мирандес» дома сыграет с «Эспаньолом». Встреча, которая пройдет 13 марта, начнется в 23:00 по мск. «Мирандес» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мирандес»

«Мирандес» с 40 очками разместился на восьмом месте в турнирной таблице Сегунды, уступая зоне плей-офф (шестая строка) всего три балла.

«Кабаны» в минувшем туре чемпионата были разгромлены на выезде «Алькорконом» со счетом 0:4, а игровым днем ранее обыграли на своей территории «Малагу» — 1:0.

Перед этим они они набрали десять пунктов в пяти играх первенства, сперва выиграв в этом отрезке три поединка подряд, а затем расписали домашнюю мировую с «Жироной» (3:3) и уступили на выезде «Понферрадине» (0:1).

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14 домашних игр текущего розыгрыша Сегунды принесли «Мирандесу» пять победных результата, шесть мировых исходов и три поражения, разница мячей в этих матчах — 14:11.

«Эспаньол»

С 54 набранными очками «Эспаньол» находится на третьей позиции в турнирной таблице Сегунды, отставая на шесть пунктов от лидера, и на балл от второй строки.

К данному поединку «попугаи» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны, в которой они расписали три мировые и вышли победителями из двух игр.

В минувшем туре каталонцы на своей арене не смогли справится с «Овьедо», сыграв вничью 1:1, а перед этим с аналогичным результатом сыграли со «Спортингом» в Хихоне.

Клуб из Барселоны на выезде в текущем розыгрыше Сегунды разжился 22 очками, победив в шести случаях, а также по четыре раза сыграв вничью и проиграв, разница мячей — 17:10.

Игра первого круга принесла домашнюю викторию «Эспаньолу» со счетом 2:0.

«Мирандес» — «Эспаньол». Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 1.95, победа «Мирандеса» — 4.36, ничья — 3.30.

Каталонцам в последнее время тяжело даются победы и на поле «Мирандеса» они вполне могут потерять очки. Наш прогноз и ставка на эту встречу — 1Х.