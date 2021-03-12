12 марта в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» сыграет с «Сарагосой» в 29-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 23:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

Во втором по рангу дивизионе Испании «Райо Вальекано» с 43 очками находится сейчас на шестом месте, сильно отставая от первых двух строк, а седьмую позицию опережает лишь на балл.

«Пчелы» после того, как в конце января на выезде обыграли «Мальорку» со счетом 3:2, затем не могут победить на протяжении пяти встреч, проиграв за этот период дважды при трех мировых исходах.

Две из трех ничьих пришлись на минувшие туры Сегунды, где «великаны» с одинаковым результатом по 1:1 сыграли с «Понферрадиной» в родных стенах и с «Лас-Пальмасом» на выезде.

Все прогнозы на футбол

На своей территории в текущем розыгрыше Примеры «Райо Вальекано» выступает вполне уверенно, выиграв восемь встреч при двух мировых и трех поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 19:10.

«Сарагоса»

«Сарагоса» после 28 сыгранных матчей находится на 17 месте в турнирной таблице Сегунды. У нее на счету 30 очков и отрыв от зоны вылета всего в два балла.

В своей последней проведенной встрече первенства «арагонцы» обыграли на своей арене «Тенерифе» со счетом 1:0. Этой викторией они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

В этот период они уступили по 0:1 дома «Алькоркону» и на выезде «Овьедо», а также расписали выездную мировую с «Сабаделем», сыграв 1:1. А перед этим было три выигрыша в четырех встречах.

Вне родных стен «Сарагоса» в текущем первенстве набрала всего восемь баллов из 30, выиграв две игры, столько же раз сыграв вничью и десять раз уступив, разница мячей — 8:15.

В первом круге «Райо» обыграл «Сарагосу» на ее поле со счетом 2:1, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями — 0:1 и 4:2.

«Райо Вальекано» — «Сарагоса». Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Райо Вальекано» — 2.06, победа «Сарагосы» — 4.08, ничья — 3.24.

Прогнозируем, что «великана» прервут свою серию без побед, обыграв в родных стенах неубедительных на выезде «арагонцев». Наша ставка на эту игру — П1.