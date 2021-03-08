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    «Железнодорожники» наконец-то забьют в Туле?

    «Арсенал» Тула — «Локомотив». Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, чемпионат России, 8 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Локомотив»
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    Гжегож Крыховяк
    В понедельник, 8 марта, в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» на своем поле сыграет с московским «Локомотивом». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. «Арсенал» Тула — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Арсенал» Тула

    В данный момент тульский коллектив с 14 очками находится в зоне переходных матчей (14 строка в турнирке), опережая прямой вылет только на один балл, а от 12 безопасной позиции отстает на восемь пунктов.

    «Арсенал» в новом году успел провести два официальных поединка. Начал он с сенсационной выездной победы в рамках 1/8 финала Кубка России над «Зенитом» — 2:1.

    После этого «оружейники» потерпели разгромное поражение в чемпионате страны, уступив со счетом 0:4 в гостях ФК «Сочи», пропустив все голы уже после перерыва, а три из них в течении семи минут.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Таким образом, безвыигрышная серия в РПЛ достигла у туляков отметки девяти встреч, где семь были проиграны. В родных стенах они набрали 13 баллов из 14 общих, выиграв три раза при двух фиаско и четырех мировых исходах, разница мячей — 12:10.

    «Локомотив»

    «Локомотив» после 20 туров делит седьмое место в турнирной таблице с «Краснодаром», набрав по 31 очку и отстают от четвертой еврокубковой строки на четыре пункта.

    «Железнодорожники» также успели провести два поединка в новом году, выиграв оба без пропущенных мячей на своем поле. Так, начали они с 1/8 финала Кубка страны, где без проблем справились с кризисным «Тамбовом» — 3:0.

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    • После чего московский коллектив в родных стенах в дерби переиграл ЦСКА со счетом 2:0 в рамках чемпионата России, тем самым прервав серию из двух поражений в первенстве.

    На чужих полях «Локо» разжился в этом розыгрыше РПЛ всего девятью баллами из 31 общих. Коллектив Николича выиграл два раза, трижды сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей — 9:18.

    В первом круге «Локомотив» дома обыграл «Арсенал» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 4:0 и 1:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Локомотива» предлагают — 2.26.

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    На викторию «Арсенала» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.45.

    Москвичи проиграли в последних трех играх в Туле, ни разу не забив в них. Сейчас ждем от гостей если не победы, то хотя бы забитый мяч, впрочем, как и пропущенный. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.

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