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    «Балтийцы» положат в свою копилку три балла

    «Балтика» — «Спартак-2». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, ФНЛ, 6 марта 2021 года

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    «Балтика»
    В субботу, 6 марта, в Калининграде «Балтика» сыграет с дублем московского «Спартака» в 28-м туре первенства ФНЛ. Игра начнется в 18:00 по мск. «Балтика» — «Спартак-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Балтика»

    «Балтика» начала весеннюю часть чемпионата с домашней победы над вторым составом «Краснодар», выиграв на своем поле со счетом 2:0, забив оба гола в начале второй половине игры.

    Набрав 43 балла коллектив из Калининграда расположился на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, находясь на расстоянии 11 пунктов от зоны плей-офф (четвертая строка).

    Стоит отметить, что сейчас у «балтийцев» 6-матчевая беспроигрышная серия в рамках первенства страны, в которой они поровну поделили виктории с мировыми результатами.

    Все прогнозы на футбол

    Всего в отрезке последних 15 встреч во всех проведенных турнирах «Балтика» потерпела лишь одно фиаско — в контрольном поединке от московского «Торпедо» (0:1), сыгранного 30 января.

    «Спартак-2»

    Дубль «Спартака» первый официальный поединок 2021 года свел вничью, поделив очки с брянским «Динамо» в родных стенах, сыграв со счетом 0:0.

    В турнирной таблице второго по рангу дивизиона России молодежь москвичей идет на 13 месте, имея в своем активе 35 очков после 27 проведенных игр, существенно оторвавшись от опасной зоны.

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    • Сейчас у «красно-белых» 6-матчевая безвыигрышная серия в рамках ФНЛ, где они дважды сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, забив за этот отрезок только два мяча.

    В первом круге «Балтика» выиграла у «Спартака-2» в Москве — 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Балтики» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Спартака-2» дают — 6.80, ничья оценена — в 4.30.

    Прогнозируем, что на своей поле «Балтика» добьется уверенной виктории над дублем «Спартака». Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1).

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