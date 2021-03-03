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    «Джерс» не будут напрягаться?

    «Ливингстон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.94) на футбол, чемпионат Шотландии, 3 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Рейнджерс
    Прогноз и ставки на «Ливингстон» — «Рейнджерс»
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    Борна Баришич
    3 марта в 30-м туре чемпионата Шотландии по футболу «Ливингстон» на своем поле сразится с «Рейнджерс». Игра начнется в 21:00 по мск. «Ливингстон» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ливингстон»

    «Ливингстон» уже практически решил вопрос с попадание в первую шестерку. Сейчас он с 40 пунктами идет на пятом месте, опережая седьмую строку на пять баллов и имеет две игры в запасе.

    С учетом всех проведенных турниров у «львов» сейчас 4-матчевая безвыигрвшная серия, в которой было три поражения и один мировой результат, а также всего два забитых мяча.

    В своей последней проведенной игре «желтые» уступил «Сент-Джонстону» (0:1) в финале Кубка Лиги, а в минувшем туре чемпионата страны расписали мировую с «Сент-Мирреном» (1:1) в гостях.

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    Дома «Ливингстон» в этом первенстве играет хуже, чем в гостях. В родных стенах он заработал 18 очков из 40 общих, выиграв пять раз при шести поражениях и трех мировых, разница мячей — 16:17.

    «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» семимильными шагами мчится к чемпионскому титулу. Второй «Селтик» отстает на 15 очков. В этом чемпионате коллектив Джеррарда 26 раз победил и четыре раза сыграл вничью, забил 73 мяча, а пропустил только девять.

    «Плюшевые мишки» вышли победителями из своих последних четырех встреч. В этот период они дважды смогли обыграть бельгийский «Антверпен» в 1/16 финала Лиги Европы (5:2 и 4:3).

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    • Также клуб из Глазго добился двух викторий в чемпионате страны, поочередно одолев на своей арене «Килмарнок» (1:0) и «Данди Юнайтед» (4:1) в последнем туре.

    В гостях в текущем чемпионате Шотландии «Ренджерс» 11 игр выиграл и четыре раза играл вничью, разница забитых и пропущенных в этих поединках составляет 29:7.

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    В текущем сезоне «Ливингстон» дома сыграл с «Рейнджерс» (0:0), а в Глазго победили хозяева со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Рейнджерс» — 1.37, победа «Ливингстона» — 8.90, ничья — 4.80.

    Между собой эти клубы зачастую играют по низам. Прогнозируем, что и на этот раз общий тотал не превысит 2,5 мяча. Наша ставка — ТМ 2,5.

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