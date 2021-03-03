3 марта в 30-м туре чемпионата Шотландии по футболу «Ливингстон» на своем поле сразится с «Рейнджерс». Игра начнется в 21:00 по мск. «Ливингстон» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливингстон»

«Ливингстон» уже практически решил вопрос с попадание в первую шестерку. Сейчас он с 40 пунктами идет на пятом месте, опережая седьмую строку на пять баллов и имеет две игры в запасе.

С учетом всех проведенных турниров у «львов» сейчас 4-матчевая безвыигрвшная серия, в которой было три поражения и один мировой результат, а также всего два забитых мяча.

В своей последней проведенной игре «желтые» уступил «Сент-Джонстону» (0:1) в финале Кубка Лиги, а в минувшем туре чемпионата страны расписали мировую с «Сент-Мирреном» (1:1) в гостях.

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Дома «Ливингстон» в этом первенстве играет хуже, чем в гостях. В родных стенах он заработал 18 очков из 40 общих, выиграв пять раз при шести поражениях и трех мировых, разница мячей — 16:17.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» семимильными шагами мчится к чемпионскому титулу. Второй «Селтик» отстает на 15 очков. В этом чемпионате коллектив Джеррарда 26 раз победил и четыре раза сыграл вничью, забил 73 мяча, а пропустил только девять.

«Плюшевые мишки» вышли победителями из своих последних четырех встреч. В этот период они дважды смогли обыграть бельгийский «Антверпен» в 1/16 финала Лиги Европы (5:2 и 4:3).

Также клуб из Глазго добился двух викторий в чемпионате страны, поочередно одолев на своей арене «Килмарнок» (1:0) и «Данди Юнайтед» (4:1) в последнем туре.

В гостях в текущем чемпионате Шотландии «Ренджерс» 11 игр выиграл и четыре раза играл вничью, разница забитых и пропущенных в этих поединках составляет 29:7.

В текущем сезоне «Ливингстон» дома сыграл с «Рейнджерс» (0:0), а в Глазго победили хозяева со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Рейнджерс» — 1.37, победа «Ливингстона» — 8.90, ничья — 4.80.

Между собой эти клубы зачастую играют по низам. Прогнозируем, что и на этот раз общий тотал не превысит 2,5 мяча. Наша ставка — ТМ 2,5.