«Аталанта» сыграет на своем поле с «Кротоне» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 марта, начало — в 22:45 мск. «Аталанта» — «Кротоне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» проводит довольно успешный сезон. Сейчас команда занимает 4 место, имея в своем активе 46 очков.

Команда из Бергамо атакует как всегда результативно, забив в 24 матчах 55 раз. При этом оборона «Аталанты» действует не столь успешно — 31 пропущенный мяч.

В минувшем туре бергамаски добыли выездную победу. Жертвой пала крепкая «Сампдория» (0:2).

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Поединки против «Кротоне» для команды проходят весьма удачно. В пяти последних матчах «Аталанта» добыла 4 виктории при одной ничьей.

«Кротоне»

«Кротоне» в минувшем туре чемпионата вновь уступил. Дома аутсайдер Серии А пал под натиском «Кальяри» (0:2).

Сейчас команда занимает последнее 20 место в турнирной таблице с 12 очками в активе. При этом атака «Кротоне» выглядит не лучшим образом: в 24 матчах забито только 23 мяча.

А вот обороняется «Кротоне» просто отвратительно. В 24 матчах команда пропустила 57 мячей, что является худшим в лиге результатом.

Сейчас отставание от спасительного 17 места составляет 8 очков. Вероятнее всего, «Кротоне» не поможет даже смена тренера: Джованни Строппу уже уволили.

Прогноз и ставка на «Аталанта» — «Кротоне»

Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.21, на ничью за 7.60, а на «Кротоне» — за 15.00

Хозяева борются за попадание в зону Лиги чемпионов, к тому же прекрасно атакуют.

Гости выглядят безнадежным аутсайдером, имеющим системные проблемы в обороне.

Атака хозяев покажет свою силу, причем, вероятно, произойдет это уже во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.66