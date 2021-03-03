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    «Аталанта» — «Кротоне». Прогноз, ставка (к. 1.66) на футбол, Серия А, 3 марта 2021 года

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    Йосип Иличич
    «Аталанта» сыграет на своем поле с «Кротоне» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 марта, начало — в 22:45 мск. «Аталанта» — «Кротоне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Марта 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:45 Кротоне Кротоне
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.18
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  • 7.00
  • 2
  • 15.50
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    «Аталанта» проводит довольно успешный сезон. Сейчас команда занимает 4 место, имея в своем активе 46 очков.

    Команда из Бергамо атакует как всегда результативно, забив в 24 матчах 55 раз. При этом оборона «Аталанты» действует не столь успешно — 31 пропущенный мяч.

    В минувшем туре бергамаски добыли выездную победу. Жертвой пала крепкая «Сампдория» (0:2).

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    Поединки против «Кротоне» для команды проходят весьма удачно. В пяти последних матчах «Аталанта» добыла 4 виктории при одной ничьей.

    «Кротоне»

    «Кротоне» в минувшем туре чемпионата вновь уступил. Дома аутсайдер Серии А пал под натиском «Кальяри» (0:2).

    Сейчас команда занимает последнее 20 место в турнирной таблице с 12 очками в активе. При этом атака «Кротоне» выглядит не лучшим образом: в 24 матчах забито только 23 мяча.

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    • А вот обороняется «Кротоне» просто отвратительно. В 24 матчах команда пропустила 57 мячей, что является худшим в лиге результатом.

    Сейчас отставание от спасительного 17 места составляет 8 очков. Вероятнее всего, «Кротоне» не поможет даже смена тренера: Джованни Строппу уже уволили.

    Прогноз и ставка на «Аталанта» — «Кротоне»

    Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.21, на ничью за 7.60, а на «Кротоне» — за 15.00

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    Хозяева борются за попадание в зону Лиги чемпионов, к тому же прекрасно атакуют.

    Гости выглядят безнадежным аутсайдером, имеющим системные проблемы в обороне.

    Атака хозяев покажет свою силу, причем, вероятно, произойдет это уже во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.66

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