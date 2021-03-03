«Аталанта»
«Аталанта» проводит довольно успешный сезон. Сейчас команда занимает 4 место, имея в своем активе 46 очков.
Команда из Бергамо атакует как всегда результативно, забив в 24 матчах 55 раз. При этом оборона «Аталанты» действует не столь успешно — 31 пропущенный мяч.
В минувшем туре бергамаски добыли выездную победу. Жертвой пала крепкая «Сампдория» (0:2).
Поединки против «Кротоне» для команды проходят весьма удачно. В пяти последних матчах «Аталанта» добыла 4 виктории при одной ничьей.
«Кротоне»
«Кротоне» в минувшем туре чемпионата вновь уступил. Дома аутсайдер Серии А пал под натиском «Кальяри» (0:2).
Сейчас команда занимает последнее 20 место в турнирной таблице с 12 очками в активе. При этом атака «Кротоне» выглядит не лучшим образом: в 24 матчах забито только 23 мяча.
А вот обороняется «Кротоне» просто отвратительно. В 24 матчах команда пропустила 57 мячей, что является худшим в лиге результатом.
Сейчас отставание от спасительного 17 места составляет 8 очков. Вероятнее всего, «Кротоне» не поможет даже смена тренера: Джованни Строппу уже уволили.
Прогноз и ставка на «Аталанта» — «Кротоне»
Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.21, на ничью за 7.60, а на «Кротоне» — за 15.00
Хозяева борются за попадание в зону Лиги чемпионов, к тому же прекрасно атакуют.
Гости выглядят безнадежным аутсайдером, имеющим системные проблемы в обороне.
Атака хозяев покажет свою силу, причем, вероятно, произойдет это уже во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.66