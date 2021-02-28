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    Увезет ли «Динамо» очки из Грозного?

    «Ахмат» — «Динамо». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат России, 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Динамо»
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    «Динамо»
    В воскресенье, 28 февраля, в рамках 20-го тура РПЛ «Ахмат» будет принимать «Динамо». Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена», начало — в 16:30 по мск. «Ахмат» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Февраля 2021 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 16:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.32
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Ахмат»

    «Волки» закончили первую часть РПЛ на девятой позиции, набрав в 19 матчах 26 очков. Разница мячей 19-21, Бернард Бериша забил шесть голов.

    Во время перерыва «Ахмат» пописал форварда «Ружомберока» Ладислава Альмаши и нападающего «Вииторула» Габриэла Янку. Команду покинул Олисе Роши.

    На сборах грозненцы провели 8 контрольных матчей, одержав победы в половине из них и потерпев два поражения: от «Томи» (2:3) и «Сочи» (1:2).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Сезон «Ахмат» начал с победы в Кубке России. В гостевом матче 1/8 финала подопечные Талалаева одержали победу над «Ростовом» со счетом 1:0.

    «Динамо»

    Бело-голубые после первой половины сезона расположились на 6-м месте с 30 очками. Разница мячей 24-21, Даниил Лесовой забил 4 гола.

    Во время перерыва команду покинул Константин Рауш, из аренды вернулся Данил Липовой.

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  • 21/02/2021

    • На зимних сборах «Динамо» провело девять матчей, в которых одержало шесть побед и потерпело два поражения: от «Леха» (0:2) и «Сочи» (2:4).

    В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» одержало домашнюю победу над «Спартаком» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью в основное время — 3.25, а на победу «Динамо» — 2.85.

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    В первом круге «Динамо» победило дома 1:0. В прошлом сезоне «Ахмат» в гостях сыграл вничью 1:1, а дома уступил 2:3. В 5 последних матчах в Грозном «Динамо» три раза сыграло вничью и раз выиграло.

    Матчи команд в Грозном чаще всего заканчиваются вничью, прогнозируем что «Динамо» не проиграет.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.68 и «Обе забьют — нет» за 1.86.

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