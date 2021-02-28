В воскресенье, 28 февраля, «Монако» на своем поле примет «Брест» в рамках 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 15:00 по московскому времени. «Монако» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» не проигрывает с 16 декабря — серия команды без поражений насчитывает 12 матчей, из них девять — победные.

Ранее монегаски обыграли «Ним» со счетом 4:3, «Гренобль» с результатом 1:0 и сыграли вничью с «Лорьяном» (2:2).

В предыдущем туре княжеский клуб доказал, что его хорошая форма — следствие растущего класса команды, ведь ей удалось победить на выезде ПСЖ (2:0).

Все прогнозы на Лигу 1

В таблице чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место. У коллектива в активе 52 очка, от лидирующего «Лилля» они отстают на шесть баллов.

«Брест»

Эта команда ныне находится в середине турнирной таблицы. Сейчас «Брест» занимает законное 13 место в турнирной таблице.

В позапрошлом туре на выезде команда расписала сухую мировую с лидером «Лиллем». Тогда беспроигрышная серия составила четыре матча.

Тем не менее, в прошлом туре коллектив потерпел поражение. На своем поле он уступил «Лиону» с результатом 2:3.

И все же, «Брест» выглядит довольно прилично. Тем более, команда весьма обильно реализовывает голевые моменты, преуспев в этом 39 раз в 26 встречах.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,484.

Успех гостей оценивается в 6,85, тогда как ничья — в 5,1.

Наши прогноз и ставка — «Монако» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,4.