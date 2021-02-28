«Монако»
«Монако» не проигрывает с 16 декабря — серия команды без поражений насчитывает 12 матчей, из них девять — победные.
Ранее монегаски обыграли «Ним» со счетом 4:3, «Гренобль» с результатом 1:0 и сыграли вничью с «Лорьяном» (2:2).
В предыдущем туре княжеский клуб доказал, что его хорошая форма — следствие растущего класса команды, ведь ей удалось победить на выезде ПСЖ (2:0).
В таблице чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место. У коллектива в активе 52 очка, от лидирующего «Лилля» они отстают на шесть баллов.
«Брест»
Эта команда ныне находится в середине турнирной таблицы. Сейчас «Брест» занимает законное 13 место в турнирной таблице.
В позапрошлом туре на выезде команда расписала сухую мировую с лидером «Лиллем». Тогда беспроигрышная серия составила четыре матча.
Тем не менее, в прошлом туре коллектив потерпел поражение. На своем поле он уступил «Лиону» с результатом 2:3.
И все же, «Брест» выглядит довольно прилично. Тем более, команда весьма обильно реализовывает голевые моменты, преуспев в этом 39 раз в 26 встречах.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,484.
Успех гостей оценивается в 6,85, тогда как ничья — в 5,1.
Наши прогноз и ставка — «Монако» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,4.