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    Остановит ли «Брест» «Монако»?

    «Монако» — «Брест». Прогноз (к. 2.4) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Брест»
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    «Монако» не проигрывает 12 матчей
    В воскресенье, 28 февраля, «Монако» на своем поле примет «Брест» в рамках 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 15:00 по московскому времени. «Монако» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Февраля 2021 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 15:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.45
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  • 4.80
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    «Монако»

    «Монако» не проигрывает с 16 декабря — серия команды без поражений насчитывает 12 матчей, из них девять — победные.

    Ранее монегаски обыграли «Ним» со счетом 4:3, «Гренобль» с результатом 1:0 и сыграли вничью с «Лорьяном» (2:2).

    В предыдущем туре княжеский клуб доказал, что его хорошая форма — следствие растущего класса команды, ведь ей удалось победить на выезде ПСЖ (2:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В таблице чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место. У коллектива в активе 52 очка, от лидирующего «Лилля» они отстают на шесть баллов.

    «Брест»

    Эта команда ныне находится в середине турнирной таблицы. Сейчас «Брест» занимает законное 13 место в турнирной таблице.

    В позапрошлом туре на выезде команда расписала сухую мировую с лидером «Лиллем». Тогда беспроигрышная серия составила четыре матча.

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    • Тем не менее, в прошлом туре коллектив потерпел поражение. На своем поле он уступил «Лиону» с результатом 2:3.

    И все же, «Брест» выглядит довольно прилично. Тем более, команда весьма обильно реализовывает голевые моменты, преуспев в этом 39 раз в 26 встречах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,484.

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    Успех гостей оценивается в 6,85, тогда как ничья — в 5,1.

    Наши прогноз и ставка — «Монако» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,4.

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    Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Брест» 28.02.2021 в 15:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.40.
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