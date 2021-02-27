«Севилья»
«Севилья» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков в 23 турах.
На счету андалузской команды 15 побед, три ничьи и всего пять поражений.
Победная серия команды Хулена Лопетеги насчитывает шесть матчей, в которых она была сильнее «Алавеса» (2:1), «Кадиса» (3:0), «Эйбара» (2:0), «Хетафе» (3:0), «Уэски» (1:0) и «Осасуны» (2:0).
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» на своем поле потерпела поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
После травм у «Севильи» восстанавливаются Маркус Акунья и Лукас Окампос.
«Барселона»
«Барселона» идет третьей в турнирной таблице испанской Примеры с 50 набранными очками.
Каталонцы в нынешнем сезоне одержали 15 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.
В середине недели «сине-гранатовые» разгромили «Эльче» (3:0), реабилитировавшись за неожиданную ничью с «Кадисом» (1:1).
На прошлой неделе «Барселона» потерпела крупное поражение от «Пари Сен-Жермен» (1:4) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
У каталонцев травмы залечивают Рональд Араухо, Фелипе Коутиньо, Серхи Роберто и Ансу Фати.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Барселоны» — 2.20, победа «Севильи» — 3.30, ничья — 3.60.
Нынешний сезон каталонцы точно не могут занести себе в актив, учитывая тот факт, что они почти вылетели из Лиги чемпионов и не лидируют в национальном первенстве.
Тем не менее, для подопечных Рональда Кумана еще не все потеряно. Отставание от «Атлетико», имеющего игру в запасе, составляет всего пять очков, которые отыграть вполне реально.
В целом в 2021 году «сине-гранатовые» стабильно выступают в Ла Лиге, если не считать ничью с «Кадисом», которая, к слову, случилась сразу после провала в Лиге чемпионов.
Конечно, победная серия «Севильи» впечатляет, но у сильных соперников она не выигрывала. Тому же «Атлетико» она уступила 0:2 в середине января.
Мы ждем голов и полагаем, что гости точно не проиграют, поэтому наш прогноз и ставка — «гости не проиграют и тотал больше 2,5» за 2.43.
Еще один интересный вариант — «победа "Барселоны" с форой 0 в первом тайме» за 1.65.