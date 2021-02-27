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    Удастся ли «Барселоне» победить прямого конкурента в борьбе за титул?

    «Севилья» — «Барселона». Прогноз, ставка (2.43) на матч чемпионата Испании по футболу 27 февраля 2021 года

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    В субботу, 27 февраля, «Севилья» на своем поле примет «Барселону» в рамках 25-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 18:15 по московскому времени. «Севилья» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Февраля 2021 года
    Севилья
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    «Севилья»

    «Севилья» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков в 23 турах.

    На счету андалузской команды 15 побед, три ничьи и всего пять поражений.

    Победная серия команды Хулена Лопетеги насчитывает шесть матчей, в которых она была сильнее «Алавеса» (2:1), «Кадиса» (3:0), «Эйбара» (2:0), «Хетафе» (3:0), «Уэски» (1:0) и «Осасуны» (2:0).

    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» на своем поле потерпела поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3).

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    После травм у «Севильи» восстанавливаются Маркус Акунья и Лукас Окампос.

    «Барселона»

    «Барселона» идет третьей в турнирной таблице испанской Примеры с 50 набранными очками.

    Каталонцы в нынешнем сезоне одержали 15 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

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    • В середине недели «сине-гранатовые» разгромили «Эльче» (3:0), реабилитировавшись за неожиданную ничью с «Кадисом» (1:1).

    На прошлой неделе «Барселона» потерпела крупное поражение от «Пари Сен-Жермен» (1:4) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

    У каталонцев травмы залечивают Рональд Араухо, Фелипе Коутиньо, Серхи Роберто и Ансу Фати.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Барселоны» — 2.20, победа «Севильи» — 3.30, ничья — 3.60.

    Нынешний сезон каталонцы точно не могут занести себе в актив, учитывая тот факт, что они почти вылетели из Лиги чемпионов и не лидируют в национальном первенстве.

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    Тем не менее, для подопечных Рональда Кумана еще не все потеряно. Отставание от «Атлетико», имеющего игру в запасе, составляет всего пять очков, которые отыграть вполне реально.

    В целом в 2021 году «сине-гранатовые» стабильно выступают в Ла Лиге, если не считать ничью с «Кадисом», которая, к слову, случилась сразу после провала в Лиге чемпионов.

    Конечно, победная серия «Севильи» впечатляет, но у сильных соперников она не выигрывала. Тому же «Атлетико» она уступила 0:2 в середине января.

    Мы ждем голов и полагаем, что гости точно не проиграют, поэтому наш прогноз и ставка — «гости не проиграют и тотал больше 2,5» за 2.43.

    Еще один интересный вариант — «победа "Барселоны" с форой 0 в первом тайме» за 1.65.

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