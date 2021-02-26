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    Догонит ли «Бешикташ» лидирующий «Галатасарай»?

    «Бешикташ» — «Денизлиспор». Прогноз и ставка (к. 1.65) на футбол, чемпионат Турции, 26 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Денизлиспор»
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    «Бешикташ» занимает второе место в Суперлиге
    26 февраля в Стамбуле на «Водафон Парк» «Бешикташ» примет «Денизлиспор» в рамках 27-го тура чемпионата Турции по футболу. Поединок начнется в 19:00 по мск. «Бешикташ» — «Денизлиспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 26 Февраля 2021 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 19:00 Денизлиспор Денизлиспор
  • Турция. Суперлига
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    «Бешикташ»

    После ряда неудачных матчей, где «Бешикташ» проиграл дома 1:2 «Трабзонспору» и сыграл вничью 1:1 с «Атальяспором» в гостях, он потерял лидерство в чемпионате.

    До этой неудачной серии клуб из Стамбула вышел победителем из восьми игр Суперлиги при одном мировом исходе. В шести из восьми победных встреч он не пропускал.

    Перед стартом данного тура «черные орлы» занимают второе место вслед за «Галатасараем», имея в активе по 51 очко, находясь на расстоянии трех баллов от лидера, который сыграл на один матч больше.

    Все прогнозы на футбол

    В трех предыдущих поединках коллектив выиграл. Помимо побед над «Коньяспором» (1:0) и «Генчлерберлиги» (3:0) в чемпионате, он также одолел по пенальти «Коньяспор» (1:1) в кубке страны.

    «Денизлиспор»

    По итогам 25 туров Суперлиги «Денизлиспор» является одним из аутсайдеров. Команда занимает третье место с конца — в зоне вылета.

    Отставание клуба от спасительной 17-й позиции составляет четыре очка, поэтому ему есть, за что бороться. Между тем, последняя и препоследняя строчки находятся в одном балле.

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    • В 12 предыдущих поединках коллектив одержал только две победы. Первую из них он одержал над «Гезтепе» (2:1) после семиматчевой безвыигрышной серии.

    В прошлом туре против «Генчлерберлиги» (1:0) «Денизлиспор» за этот период добыл свой второй успех, который прервал серию из трех матчей без побед.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — «Бешикташ» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,65.

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