26 февраля в Стамбуле на «Водафон Парк» «Бешикташ» примет «Денизлиспор» в рамках 27-го тура чемпионата Турции по футболу. Поединок начнется в 19:00 по мск. «Бешикташ» — «Денизлиспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

После ряда неудачных матчей, где «Бешикташ» проиграл дома 1:2 «Трабзонспору» и сыграл вничью 1:1 с «Атальяспором» в гостях, он потерял лидерство в чемпионате.

До этой неудачной серии клуб из Стамбула вышел победителем из восьми игр Суперлиги при одном мировом исходе. В шести из восьми победных встреч он не пропускал.

Перед стартом данного тура «черные орлы» занимают второе место вслед за «Галатасараем», имея в активе по 51 очко, находясь на расстоянии трех баллов от лидера, который сыграл на один матч больше.

Все прогнозы на футбол

В трех предыдущих поединках коллектив выиграл. Помимо побед над «Коньяспором» (1:0) и «Генчлерберлиги» (3:0) в чемпионате, он также одолел по пенальти «Коньяспор» (1:1) в кубке страны.

«Денизлиспор»

По итогам 25 туров Суперлиги «Денизлиспор» является одним из аутсайдеров. Команда занимает третье место с конца — в зоне вылета.

Отставание клуба от спасительной 17-й позиции составляет четыре очка, поэтому ему есть, за что бороться. Между тем, последняя и препоследняя строчки находятся в одном балле.

В 12 предыдущих поединках коллектив одержал только две победы. Первую из них он одержал над «Гезтепе» (2:1) после семиматчевой безвыигрышной серии.

В прошлом туре против «Генчлерберлиги» (1:0) «Денизлиспор» за этот период добыл свой второй успех, который прервал серию из трех матчей без побед.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — «Бешикташ» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,65.