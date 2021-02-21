В воскресенье, 21 февраля, «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Алавес» в рамках 24-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Доностья», начнется в 18:15 по московскому времени. «Реал Сосьедад» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» выступает вполне успешно. Текущее пятое место с 38 очками в активе позволяет рассчитывать хотя бы на минимальный подъем.

В двух прошлых турах команда дома сумела победить. «Доностьяррас» разнесли в щепки «Кадис» (4:1) и переиграла «Хетафе» (1:0).

Уже больше месяца не проигрывают баски в чемпионате. Последняя неудача датирована началом года, когда команда на выезде уступила «Севилье» (3:2).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Но посреди этой недели сансебастьянцы не просто проиграли, а потерпели крупное фиаско, уступив в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (0:4) на своем поле.

«Алавес»

«Алавес» выступает откровенно неудачно. Лишь 16 место в турнирной таблице — явный показатель кризиса. Так что бороться команде за выживание...

В позапрошлом туре команда дома сумела победить. Правда, успех в поединке с «Вальядолидом» вышел минимальным, но от этого — не менее значимым.

Отрыв от опасной зоны крайне маленький — один балл, так что спокойную жизнь «Алавес» себе не обеспечил. Видимо, основная борьба за выживание будет весной.

В прошлом поединке Примеры баски потерпели крупное поражение от «Барселоны» (1:4) на выезде, но за это вряд ли стоит особо ругать команду.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Сосьедад» выиграет, и в матче будет забито 2 или больше голов за 2,00.