«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» выступает вполне успешно. Текущее пятое место с 38 очками в активе позволяет рассчитывать хотя бы на минимальный подъем.
В двух прошлых турах команда дома сумела победить. «Доностьяррас» разнесли в щепки «Кадис» (4:1) и переиграла «Хетафе» (1:0).
Уже больше месяца не проигрывают баски в чемпионате. Последняя неудача датирована началом года, когда команда на выезде уступила «Севилье» (3:2).
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Но посреди этой недели сансебастьянцы не просто проиграли, а потерпели крупное фиаско, уступив в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (0:4) на своем поле.
«Алавес»
«Алавес» выступает откровенно неудачно. Лишь 16 место в турнирной таблице — явный показатель кризиса. Так что бороться команде за выживание...
В позапрошлом туре команда дома сумела победить. Правда, успех в поединке с «Вальядолидом» вышел минимальным, но от этого — не менее значимым.
Отрыв от опасной зоны крайне маленький — один балл, так что спокойную жизнь «Алавес» себе не обеспечил. Видимо, основная борьба за выживание будет весной.
В прошлом поединке Примеры баски потерпели крупное поражение от «Барселоны» (1:4) на выезде, но за это вряд ли стоит особо ругать команду.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61.
Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — «Сосьедад» выиграет, и в матче будет забито 2 или больше голов за 2,00.