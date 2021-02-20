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    Выиграет ли «Дортмунд» рурское дерби?

    «Шальке» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз, ставка (к. 2.10) на чемпионат Германии по футболу 20 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Боруссия» Дортмунд
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    «Дортмунд» занимает шестое место
    В 22 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» дортмунд отправится в гости к «Шальке». Матч состоится в Гельзенкирхене, на стадионе «Фельтинс Арена». Начало встречи в 20:30 мск. «Шальке» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Февраля 2021 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 20:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    Коэффициенты на матч
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  • 9.00
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  • 5.30
  • 2
  • 1.33
  • Ставка!
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    «Шальке»

    В позапрошлом поединке чемпионата «Плуты» потерпели разгром от «РБ Лейпцига» (0:3) на своем поле. Ранее они также проиграли «Вольфсбургу» (0:1) в Кубке Германии.

    В предыдущем поединке Бундеслиги «Шальке» разжился какими-никакими очками, сыграв вничью с «Унион» Берлин (0:0).

    На текущий момент клуб занимает последнее 18 место с девятью пунктами в активе. При этом забивает команда откровенно мало — 15 мячей.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В целом, коллектив не выигрывает семь матчей во всех турнирах. В предыдущий раз он победил больше месяца назад — над «Хоффенхаймом» (4:0) в Бундеслиге.

    «Боруссия» Дортмунд

    «Боруссия» Дортмунд в минувшем туре Бундеслиги дома не сумела добыть победу. Ничья с «Хоффенхаймом» (2:2) в планы явно не входила.

    Сейчас команда занимает 6 место в турнирной таблице с 33 очками в активе. Правда, атака дортмундцев весьма сильна: 41 забитый мяч в 21 матче. Но вся беда в хилой обороне, давшей результативный сбой 31 раз.

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    • Нынешний сезон для «Боруссии» Д проходит откровенно неудачно. В кои-то веки, дортмундцев нет в перечне претендентов на Серебряную салатницу.

    Посреди недели «Шмели» сыграли в Лиге чемпионов. В первом поединке 1/16 финала Лиги чемпионов они победил на выезде «Севилью» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,33.

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    Успех хозяев поля оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,10.

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