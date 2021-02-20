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    Сохранит ли «Сан-Паулу» шансы на чемпионство?

    «Сан-Паулу» — «Палмейрас». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, чемпионат Бразилии, 20 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Палмейрас»
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    «Сан-Паулу» занимает четвертое место
    В ночь с 19 на 20 февраля «Сан-Паулу» на своей арене примет «Палмейрас» в поединке 34-го тура бразильской Серии А. Начало игры — в 03:30 по мск. «Сан-Паулу» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» практически распрощался с мыслью о чемпионском титуле. Сейчас коллектив идет четвертым с 7-очковым отставанием от первой строки при игре в запасе.

    До прошлого матча «Трехцветные» не могли победить в рамках чемпионата с 27 декабря, когда в гостях переиграли «Флуминенсе» со счетом 2:1. После того было четыре поражения и три мировых исхода.

    Так, недавно команда потерпела выездное фиаско от «Атлетико Гойаниенсе» (1:2), а туром ранее она на своей территории расписала мировую с «Коритибой», сыграв 1:1.

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    В позапрошлом туре коллектив снова довольствовался миром по итогам домашней встречи с «Сеарой» — 1:1. И только в прошлом матче ему удалось победить на выезде «Гремио» (2:1).

    «Палмейрас»

    30 января «Палмейрас» завоевал Кубок Либертадорес, в финальном матче переиграв «Сантос» (1:0). С тех пор он одержал лишь одну победу.

    После того поединка клуб в рамках бразильской Серии А поделил очки с аутсайдером «Ботафого» в гостях, сыграв 1:1.

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    • В позапрошлом туре и была одержана единственная победа в этой серии — против «Форталезы» (3:0). В прошлом матче команда снова проиграла — на выезде «Куритибе» (0:1).

    В турнирной таблице национального первенства коллектив идет шестым. Отставание от соперника составляет шесть очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — «Сан-Паулу» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.

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