«Динамо» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 1/8 финала Кубка России. Матч пройдет 20 февраля в Москве, начало — в 19:30 мск. «Динамо» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

«Динамо» стартует в Кубке России сразу с 1/8 финала. Это стало возможным благодаря тому, что в прошлом сезоне бело-голубые финишировали в топ-6 чемпионата России.

Осенью «Динамо» не пришлось участвовать в групповом этапе вместе с клубами из ФНЛ и второго дивизиона.

На зимних сборах «Динамо» провело девять матчей, в которых одержало шесть побед.

Любопытно, что команда Сандро Шварца не смогла забить только в одной игре — в самой первой против польского «Леха». А вот в следующих восьми встречах динамовцы забивали не меньше двух мячей. И это довольно важный момент, несмотря на товарищеский статус матчей.

Но при этом «Динамо» только в двух случаях ушло с поля без пропущенных мячей, в остальных же команда получила в общей сложности 14 голов.

«Спартак»

Несмотря на многочисленных слухи, главным тренером «Спартака» по-прежнему остается Доменико Тедеско. При этом немецкий специалист уже успел подтвердить, что в конце сезона точно покинет команду.

Зимой «Спартак» приобрел у ПСВ Эйндховен Йоррита Хендрикса, который должен стать одним из главных игроков команды в полузащите.

Кроме того, не исключено, что в ближайшее время в «Спартак» вернется Квинси Промес. В «Аяксе» уже подтвердили, что нападающий согласен на переход в московский клуб.

В отличие от «Динамо», «Спартак» провел на сборах лишь три контрольных матча. Красно-белые выиграли у «Пахтакор», солигорского «Шахтера» и «Риги», забив в трех встречах в общей сложности восемь мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На «Динамо» можно поставить за 2.70, а на «Спартак» — за 2.99. Ничью в основное время предлагают за 3.36.

В день матча в Москве будет не самая футбольная погода. 15-16 градусов ниже нуля — такая температура воздуха ожидается во время игры.

И очень сомнительно, что в таких условиях команды покажут что-то интересное. Но шансов на победу, по нашему мнению, больше у «Динамо», которое набирало форму через матчи. «Спартак» же в основном только тренировался.

Ставка - победа «Динамо» с форой (0) за 1.90.

Также можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,5 за 1.70. Больше двух мячей в таком матче не будет.