ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вашингтон» обыграл на своем льду «Баффало»НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Баффало», Овечкин снова не забил, «Питтсбург» разгромил «Айлендерс» Фрагмент матчаОдин Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря Роналду провел невыразительный матч«Ювентус» и Роналду провели самый убогий матч в сезоне
  • 13:57
    • Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open
  • 13:50
    • «Уфа» готова арендовать Урунова
  • 09:46
    • «Бруклин» выиграл у «Лейкерс», Леброн Джеймс набрал 35-тысячное очко в карьере, «Милуоки» уступил «Торонто»
  • 09:23
    • Касаткина выиграла турнир в Мельбурне
  • 13:22
    • «Спартак» отзаявил Урунова на этот сезон
  • 12:52
    • «Локомотив» удалил из календаря матч с «Тамбовом» в Кубке России
  • 11:05
    • Овечкин — в сотне лучших ассистентов в истории НХЛ
    Все новости спорта

    «Динамо» выбьет «Спартак» из Кубка России?

    «Динамо» — «Спартак». Прогноз (к. 1.90) и ставки на Кубок России 20 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Динамо Прогнозы на Спартак
    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Осенний матч РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» завершился со счетом 1:1
    «Динамо» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 1/8 финала Кубка России. Матч пройдет 20 февраля в Москве, начало — в 19:30 мск. «Динамо» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 20 Февраля 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Динамо»

    «Динамо» стартует в Кубке России сразу с 1/8 финала. Это стало возможным благодаря тому, что в прошлом сезоне бело-голубые финишировали в топ-6 чемпионата России.

    Осенью «Динамо» не пришлось участвовать в групповом этапе вместе с клубами из ФНЛ и второго дивизиона.

    На зимних сборах «Динамо» провело девять матчей, в которых одержало шесть побед.

    Любопытно, что команда Сандро Шварца не смогла забить только в одной игре — в самой первой против польского «Леха». А вот в следующих восьми встречах динамовцы забивали не меньше двух мячей. И это довольно важный момент, несмотря на товарищеский статус матчей.

    Но при этом «Динамо» только в двух случаях ушло с поля без пропущенных мячей, в остальных же команда получила в общей сложности 14 голов.

    «Спартак»

    Несмотря на многочисленных слухи, главным тренером «Спартака» по-прежнему остается Доменико Тедеско. При этом немецкий специалист уже успел подтвердить, что в конце сезона точно покинет команду.

    Зимой «Спартак» приобрел у ПСВ Эйндховен Йоррита Хендрикса, который должен стать одним из главных игроков команды в полузащите.

    Кроме того, не исключено, что в ближайшее время в «Спартак» вернется Квинси Промес. В «Аяксе» уже подтвердили, что нападающий согласен на переход в московский клуб.

    В отличие от «Динамо», «Спартак» провел на сборах лишь три контрольных матча. Красно-белые выиграли у «Пахтакор», солигорского «Шахтера» и «Риги», забив в трех встречах в общей сложности восемь мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На «Динамо» можно поставить за 2.70, а на «Спартак» — за 2.99. Ничью в основное время предлагают за 3.36.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    В день матча в Москве будет не самая футбольная погода. 15-16 градусов ниже нуля — такая температура воздуха ожидается во время игры.

    И очень сомнительно, что в таких условиях команды покажут что-то интересное. Но шансов на победу, по нашему мнению, больше у «Динамо», которое набирало форму через матчи. «Спартак» же в основном только тренировался.

    Ставка - победа «Динамо» с форой (0) за 1.90.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,5 за 1.70. Больше двух мячей в таком матче не будет.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Сумгаит — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Фиорентина — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Арминия — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Уотфорд — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кальяри — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.90
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боавишта — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Каролина — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Детройт — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • 01:57 17/02/2021     Диего Коста
  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
    • 20:00 15/02/2021     Килиан Мбаппе
  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
    • 12:56 17/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак» 20.02.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.90.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры