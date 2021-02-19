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    Соседи по турнирке забьют друг другу?

    «Кальяри» — «Торино». Прогноз и ставка (к. 1.76) на футбол, чемпионат Италии, 19 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Торино»
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    Раджа Наингголан
    В 23-м туре итальянской Серии А «Кальяри» на своем поле сразится с «Торино». Встреча пройдет 19 февраля на «Сарденья Арене», начало — в 22:45 по мск. «Кальяри» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Февраля 2021 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 22:45 Торино Торино
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Кальяри»

    В прошлом туре первенства «Кальяри» в родных стенах проиграл «Аталанте» со счетом 0:1, пропустив перед самым финальным свистком с передачи Миранчука.

    Это фиаско стало для островитян восьмым за девять последних поединков, а не побеждают они уже 15 матчей подряд, набрав за это время лишь пять очков. Отметим, что команда с Сардинии не забивала в пяти из шести последних матчей.

    В турнирной таблице чемпионата Италии «красно-синие» находятся в зоне вылета, на 18 месте. У них на счету числится 15 набранных пунктов и отставание от 17 безопасной строки в два балла.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Кальяри» набрал девять очков из 15, выиграв две игры при трех мировых исходах и шести поражениях, разница забитых и пропущенных — 13:20.

    «Торино»

    «Торино» в прошлом туре расписал безголевую ничью на своей арене с «Дженоа». Таким образом, «быки» сыграли вничью в пятый раз подряд.

    А не побеждают туринцы уже семь поединков подряд, проиграв только раз в этом отрезке. В то же время проиграли они всего один из десяти последних матчей при одной победе и восьми ничьих.

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    • По итогам 22 туров «бордовые» занимают 17 строку в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на два очка. К слову, за весь турнир они пока разжились только двумя победами.

    На выезде «Торино» набрал больше очков, чем дома (10 из 17). Команда выиграла два раза при четырех ничьих и пяти поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 18:22.

    В первом круге «Кальяри» обыграл «Торино» (3:2) на его поле, а в минувшем сезоне островитяне в играх с «быками» набрали четыре очка, выиграв 4:2 дома и сыграв 1:1 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торино» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Кальяри» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.54.

    От поединка ждем забитые мячи в обе стороны, т.к. оба коллектива будут стремится в этом матче заработать три очка. Наш прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да.

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