«Брест» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 23:00 мск. «Брест» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

Эта команда ныне находится на экваторе турнирной таблицы. Сейчас «Брест» занимает законное 12 место в турнирной таблице.

Вот и минувший тур у «Бреста» получился довольно веселым. На выезде команда расписала сухую мировую с «Лиллем».

В общем, «Брест» выглядит довольно прилично. Тем более, команда весьма обильно реализовывает голевые моменты, преуспев в этом 37 раз в 25 встречах.

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С «Лионом» команда играет не столь успешно. Из последних 5 поединков «Брест» разжился лишь тремя паритетами при двух коллизиях.

«Лион»

«Лион» в минувшем туре в боевом поединке сенсационно дома уступил «Монпелье» (1:2). После этого поражения команда откатилась на 3 место.

«Лион» шикарно атакует (51 гол), да и по составу команда выглядит грозно. Что уж там, борьба за чемпионский титул в самом разгаре, и «ткачи» в ней участвуют.

Из потерь в составе гостей следует отметить одну. Защитник Марсело в нынешнем сезоне еще не выходил на поле, хотя явно не помешал бы.

Пропускают лионцы чуть меньше гола за матч. В 25 встречах в ворота «ткачей» влетело 22 мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.53, на ничью за 4.95, а на «Брест» — за 6.85

«Брест» дает бой всем соперникам, и явно постарается сделать то же самое в этой встрече.

«Лион» борется за чемпионский титул, так что второй кряду потери очков не допустит.

Гости сейчас выглядят на две головы сильнее оппонента, и явно будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.75