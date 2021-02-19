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    «Ткачи» украсят второй тайм голами?

    «Брест» — «Лион». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.75 на матч Лиги 1 19 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Лион»
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    Лукас Пакета
    «Брест» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 23:00 мск. «Брест» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Февраля 2021 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 23:00 Лион Лион
  • Лион
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.50
  • X
  • 4.65
  • 2
  • 1.47
  • Ставка!
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    «Брест»

    Эта команда ныне находится на экваторе турнирной таблицы. Сейчас «Брест» занимает законное 12 место в турнирной таблице.

    Вот и минувший тур у «Бреста» получился довольно веселым. На выезде команда расписала сухую мировую с «Лиллем».

    В общем, «Брест» выглядит довольно прилично. Тем более, команда весьма обильно реализовывает голевые моменты, преуспев в этом 37 раз в 25 встречах.

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    С «Лионом» команда играет не столь успешно. Из последних 5 поединков «Брест» разжился лишь тремя паритетами при двух коллизиях.

    «Лион»

    «Лион» в минувшем туре в боевом поединке сенсационно дома уступил «Монпелье» (1:2). После этого поражения команда откатилась на 3 место.

    «Лион» шикарно атакует (51 гол), да и по составу команда выглядит грозно. Что уж там, борьба за чемпионский титул в самом разгаре, и «ткачи» в ней участвуют.

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    • Из потерь в составе гостей следует отметить одну. Защитник Марсело в нынешнем сезоне еще не выходил на поле, хотя явно не помешал бы.

    Пропускают лионцы чуть меньше гола за матч. В 25 встречах в ворота «ткачей» влетело 22 мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.53, на ничью за 4.95, а на «Брест» — за 6.85

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    «Брест» дает бой всем соперникам, и явно постарается сделать то же самое в этой встрече.

    «Лион» борется за чемпионский титул, так что второй кряду потери очков не допустит.

    Гости сейчас выглядят на две головы сильнее оппонента, и явно будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.75

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