«Вердер» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 17:30 мск. «Вердер» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

В предыдущем матче Бундеслиги «Вердер» просто-таки потерял важнейшие очки. «Музыканты» не сумели переиграть аутсайдера «Шальке» (1:1).

Сейчас «Вердер» занимает 11 место в турнирной таблице с 22 пунктами в активе. При этом забивает команда с заметным скрипом — всего 24 гола в 19 встречах.

«Вердер» не лучшим образом обороняется. В 19 матчах бременцы пропустили 27 мячей, и это на сегодняшний день является наибольшей проблемой команды.

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У «Вердера» матчи с «Фрайбургом» получаются довольно непростыми. В пяти последних матчах бременцы сумели выиграть дважды при трех ничьих.

«Фрайбург»

Эта команда себе не изменяет который сезон. 8 место с 30 очками — показательная картина, ставшая привычной и такой знакомой.

«Фрайбург» в минувшем туре дома добыл важнейшую викторию. Команда обыграла проблемную дортмундскую «Боруссию» (2:1), чем явно дала понять, что может претендовать на некоторый подъем.

У «Фрайбурга» далеко не самая надежная оборона (33 пропущенных мяча), зато атакует команда неплохо (35 голов). Что ж, неплохие показатели, да и вообще, эта команда за здорово живешь никому очков не дарит.

В этом матче гости явно планируют набрать очки. Ко всему прочему, «Фрайбург» наверняка будет искать свой шанс в атаке и, будьте уверенны, найдет его.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фрайбург» за 2.63, на ничью за 3.54, а на «Вердер» — за 2.75

Хозяева крайне нестабильны, к тому же испытывают видимые трудности в обороне.

«Фрайбург» уже наглядно продемонстрировал, что умеет результативно атаковать.

В матчах приблизительно равных по классу оппонентов никто не должен отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60