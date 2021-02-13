«Вердер»
В предыдущем матче Бундеслиги «Вердер» просто-таки потерял важнейшие очки. «Музыканты» не сумели переиграть аутсайдера «Шальке» (1:1).
Сейчас «Вердер» занимает 11 место в турнирной таблице с 22 пунктами в активе. При этом забивает команда с заметным скрипом — всего 24 гола в 19 встречах.
«Вердер» не лучшим образом обороняется. В 19 матчах бременцы пропустили 27 мячей, и это на сегодняшний день является наибольшей проблемой команды.
У «Вердера» матчи с «Фрайбургом» получаются довольно непростыми. В пяти последних матчах бременцы сумели выиграть дважды при трех ничьих.
«Фрайбург»
Эта команда себе не изменяет который сезон. 8 место с 30 очками — показательная картина, ставшая привычной и такой знакомой.
«Фрайбург» в минувшем туре дома добыл важнейшую викторию. Команда обыграла проблемную дортмундскую «Боруссию» (2:1), чем явно дала понять, что может претендовать на некоторый подъем.
У «Фрайбурга» далеко не самая надежная оборона (33 пропущенных мяча), зато атакует команда неплохо (35 голов). Что ж, неплохие показатели, да и вообще, эта команда за здорово живешь никому очков не дарит.
В этом матче гости явно планируют набрать очки. Ко всему прочему, «Фрайбург» наверняка будет искать свой шанс в атаке и, будьте уверенны, найдет его.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Фрайбург» за 2.63, на ничью за 3.54, а на «Вердер» — за 2.75
Хозяева крайне нестабильны, к тому же испытывают видимые трудности в обороне.
«Фрайбург» уже наглядно продемонстрировал, что умеет результативно атаковать.
В матчах приблизительно равных по классу оппонентов никто не должен отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60