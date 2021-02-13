ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичВозраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни? Серена УильямсAustralian Open. Потапова проиграла Серене Уильямс, Карацев победил Шварцмана Фрагмент матчаРоссия непобедима в любом составе! «Красная машина» одержала седьмую подряд победу на Евротуре
  • 11:04
    • Карацев пробился в 1/8 финала Australian Open
  • 09:47
    • Australian Open из-за локдауна продолжится без зрителей на трибунах
  • 07:12
    • Серена Уильямс обыграла Потапову на Australian Open
    Все новости спорта

    «Милан» сохранит лидерство?

    «Специя» — «Милан». Прогноз и ставка (к. 1.64) на футбольный матч Серии А 13 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Специя Прогнозы на Милан Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Специя» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Златан Ибрагимович
    «Специя» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 22:45 мск. «Специя» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 13 Февраля 2021 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 22:45 Милан Милан
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.30
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.52
  • Ставка!
    •

    «Специя»

    Для «Специи» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за выживание. Вот и текущее 16 место едва ли может служить успокоительным лекарством.

    В минувшем туре команда на выезде разобралась с «Сассуоло» (1:2). Так что в борьбе за сохранение прописки в Серии А все только начинается.

    «Специя» не так уж активно атакует (28 мячей). Зато оборона — проходной двор: пропущено 38 голов в 21 встрече.

    Все прогнозы на Серию А

    «Милан» для «Специи» — крайне неудобный оппонент. Правда, история противостояния с россонери насчитывает всего два поединка, причем в обоих «Специя» уступила.

    «Милан»

    «Милан» в минувшем туре Серии А добыл очередную победу. На сей раз команда на дома разнесла в одну калитку «Кротоне» (4:0).

    Лидерство миланцев не выглядит бесспорным. Между тем, пока команда его удерживает с 49 очками в активе.

  • Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
  • Как завершится сезон в главном еврокубке?
  • 10/02/2021

    • «Милан» весьма неплохо атакует (45 мячей), и в этом нет ничего необычного — Златан Ибрагимович в полном порядке. Оборона тоже не подводит — 23 пропущенных мяча в 21 поединке.

    Разумеется, выезд в гости к одному из аутсайдеров — шанс добыть очередную победу. Иной результат для миланцев станет провалом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.54, на ничью за 4.60, а на «Специю» — за 6.30

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Хозяева крайне нестабильны, но в последних матчах неизменно проявляют характер.

    «Милан» пытается удержаться на вершине, для чего будет стремиться взять три очка.

    Невероятный Ибрагимович проводит отличный отрезок, и наверняка сможет забить и в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -0.75 с коэффициентом 1.64

    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Ризеспор — Эрзурумспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Болонья — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Блэкберн — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сельта — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.42
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фамаликан — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Юта — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аризона — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • 02:23 06/02/2021     Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионов
  • Реформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
    • 17:06 06/02/2021     Квинси Промес
  • Трансферный дайджест. 2-8 февраля
    • 20:51 08/02/2021
    «Специя» — «Милан»: прогноз и ставка на матч 13.02.2021 в 22:45. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.64.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры