«Специя» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 22:45 мск. «Специя» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

Для «Специи» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за выживание. Вот и текущее 16 место едва ли может служить успокоительным лекарством.

В минувшем туре команда на выезде разобралась с «Сассуоло» (1:2). Так что в борьбе за сохранение прописки в Серии А все только начинается.

«Специя» не так уж активно атакует (28 мячей). Зато оборона — проходной двор: пропущено 38 голов в 21 встрече.

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«Милан» для «Специи» — крайне неудобный оппонент. Правда, история противостояния с россонери насчитывает всего два поединка, причем в обоих «Специя» уступила.

«Милан»

«Милан» в минувшем туре Серии А добыл очередную победу. На сей раз команда на дома разнесла в одну калитку «Кротоне» (4:0).

Лидерство миланцев не выглядит бесспорным. Между тем, пока команда его удерживает с 49 очками в активе.

«Милан» весьма неплохо атакует (45 мячей), и в этом нет ничего необычного — Златан Ибрагимович в полном порядке. Оборона тоже не подводит — 23 пропущенных мяча в 21 поединке.

Разумеется, выезд в гости к одному из аутсайдеров — шанс добыть очередную победу. Иной результат для миланцев станет провалом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.54, на ничью за 4.60, а на «Специю» — за 6.30

Хозяева крайне нестабильны, но в последних матчах неизменно проявляют характер.

«Милан» пытается удержаться на вершине, для чего будет стремиться взять три очка.

Невероятный Ибрагимович проводит отличный отрезок, и наверняка сможет забить и в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -0.75 с коэффициентом 1.64