«Шахтер» возобновит сезон выездным матчем против «Колоса». Встреча 14-го тура УПЛ пройдет 13 февраля в Ковалевке. Начало — в 18:00 мск. «Колос» — «Шахтер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колос»

После первого круга «Колос» занимает в таблице УПЛ шестое место. Команда, которая в прошлом сезоне сенсационно пробилась в квалификацию Лиги Европы, в этот раз вновь ведет борьбу за еврокубки.

После 13 туров у «Колоса» в активе 18 очков. Клуб из Ковалевки на 2 очка отстает от пятой позиции и на 5 очков — от третьей. Забито у «Колоса» 18 голов, а пропущено 16.

Осеннюю часть сезона «Колос» завершил серией из четырех подряд матчей без поражений: 1 — в Кубке и 3 — в УПЛ. В чемпионате команда три раза подряд сыграла вничью: 1:1 с «Десной», 1:1 с «Александрией» и 2:2 с «Динамо».

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В межсезонье «Колос» провел 7 контрольных матчей, в которых одержал 4 победы, 2 раза сыграл вничью и 1 раз уступил.

«Шахтер»

«Шахтер» первый круг завершил на втором месте в таблице УПЛ. «Горняки» непривычно много как для себя теряли очки, но отстали от «Динамо» не на много — всего на 1 очко.

У «Шахтера» в активе 29 очков после 13 матчей. «Горняки» забили 33 гола (больше всех в лиге), а пропустили 11 (на гол меньше пропустили сразу три команды).

Перед уходом на зимний перерыв у «Шахтера» была серия из пяти подряд матчей без поражений, которая включала в себя победу над «Реалом» (2:0) и ничью с «Интером» (0:0). В УПЛ «горняки» обыграли «Днепр-1» (1:0), «Минай» (5:1) и «Ингулец» (3:0).

На зимних сборах в контрольных матчах «Шахтер» выглядел не слишком убедительно — 2 победы, 4 ничьи и 1 поражение.

Прогноз и ставка

На победу «Колоса» букмекеры дают коэффициент 10,00, на ничью — 6,00, а на «Шахтер» — 1,27.

В рамках первого круга «Шахтер» обыграл «Колос» со счетом 3:1.

Прогноз и ставка на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,86.