В 35-м туре бразильской Серии А «Коринтианс» дома сыграет с «Атлетико Паранаэнсе». Встреча, которая пройдет 11 февраля в Сан-Паулу на стадионе «Нео Кимика Арена», начнется в 03:30 по мск. «Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коринтианс»

«Коринтианс» с 48 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, отставая от восьмой строку, дающей право на квалификацию КЛ, на пять баллов.

Сейчас у команды из Сан-Паулу 9-матчевая безничейная серия в рамках чемпионата страны, в которой состоялось шесть победных результатов и три поражения.

Так в минувшем туре первенства «всемогущие» на своей арене переиграли «Сеару» со счетом 2:1, а перед этим дважды уступили, поочередно оказавшись слабей дома «Брагантино» (0:2) и на выезде «Баии» (1:2).

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Коринтианс» в текущем чемпионате Бразилии набрал 29 очков из 48, выиграв восемь встреч при пяти мировых исходах и четырех фиаско, разница забитых и пропущенных — 26:20.

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» имеет на своем счету на два очка меньше, но идет на четыре строки ниже в турнирной таблице, сыграв при этом на один матч больше.

Клуб из города Куритиба за последние девять игр первенства уступил только раз, потерпев фиаско от клуба «Баия» (0:1) в гостях 21 января. После этого он не проигрывал на протяжении последующих трех встреч.

Так сперва «ураганы» поочередно одолели 2:1 в родных стенах «Фламенго» и 2:0 на выезде «Сеару», а затем «красно-черные» расписали мировую на своей арене с лидирующем «Интернасьоналем» (0:0).

Вне родных стен «Атлетико Паранаэнсе» в текущем розыгрыше Серии А разжился 20 очками из 46 общих. Коллектив победил шесть раз при двух ничьих и девяти фиаско, разница мячей в этих играх составляет 15:19.

В первом круге «Атлетико Паранаэнсе» дома проиграл «Коринтиансу» со счетом 0:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Коринтианса» предлагают — 2.14.

На викторию «Атлетико Паранаэнсе» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.20.

За последние восемь очных встреч только дважды из них забивалось более трех голов. Однако сейчас ждем не один забитый мяч, т.к. обе команды не устраивает ничья в свете борьбы за попадание в континентальные кубковые турниры. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0.