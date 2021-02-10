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    «Жирондинцы» продвинутся по кубковой сетке?

    «Бордо» — «Тулуза». Прогноз и ставка (к. 2.70) на футбол, Кубок Франции, 10 февраля 2021 года

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    «Бордо» — «Тулуза»: прогноз и ставка
    Ви Чо Хван
    10 февраля в рамках 1/32 финала Кубка Франции «Бордо» на своей арене сразится с «Тулузой». Стартовый свисток будет дан в 16:45 по мск. «Бордо» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 10 Февраля 2021 года
    Бордо
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    •  Бордо 16:45 Тулуза Тулуза
  • Франция. Кубок
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.75
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Бордо»

    «Жирондицы» проиграли свои последние три встречи, которые пришлись на Лигу 1. Начали они эту серию с выездного фиаско от «Лиона» со счетом 1:2.

    Затем «Бордо» поочередно был бит в родных стенах «Лиллем» (0:3) и в гостях «Брестом» (1:2) в своей последней проведенной игре.

    Эта серия неудач отбросила 6-кратного чемпиона Франции на десятое место в турнирной таблице первенства, находясь на расстоянии двух побед от еврокубковой зоны.

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    «Бордо» только с этого этапа берет свой старт в Кубке страны. Отметим, что за последние три розыгрыша коллектив смог пройти только одного соперника.

    «Тулуза»

    «Тулуза» в Лиге 2 ведет борьбу за повышение в классе. Сейчас команда идет второй в турнирной таблице, но третья строка отстает всего лишь на два пункта.

    Непосредственно перед этой игрой «фиолетовые» расписали гостевую мировую с «Труа» (1:1), находящийся во главе второго дивизиона, а туром ранее они проиграли на выезде «Осеру» со счетом 1:3.

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    • Перед этим «фиалки» не проигрывали на протяжении 13 встреч подряд с учетом всех турниров, выиграв этом отрезке в десяти из них при трех мировых исходах.

    В текущем кубковом розыгрыше «Тулуза» уже прошла один раунд, справившись на стадии 1/64 финала в родных стенах с «Ниором» (1:0) из той же Лиги 2.

    Этим летом команды провели товарняк, который не принес забитых мячей, а в прошлом сезоне Лиги 1 коллективы провели лишь одну встречу, состоявшуюся на поле «Тулузы» и принесшую победу «Бордо» — 3:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бордо» — 1.78, победа «Тулузы» — 4.32, ничья — 3.70.

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    Проход: «Бордо» — 1.38; «Тулузы» — 3.20.

    «Тулуза» явна вознамерилась вернуться в элиту, и поэтому больше сконцентрируется на матчах Лиги 2. Так что ставим в этой игре на викторию хозяев.

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