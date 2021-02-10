10 февраля в рамках 1/32 финала Кубка Франции «Бордо» на своей арене сразится с «Тулузой». Стартовый свисток будет дан в 16:45 по мск. «Бордо» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

«Жирондицы» проиграли свои последние три встречи, которые пришлись на Лигу 1. Начали они эту серию с выездного фиаско от «Лиона» со счетом 1:2.

Затем «Бордо» поочередно был бит в родных стенах «Лиллем» (0:3) и в гостях «Брестом» (1:2) в своей последней проведенной игре.

Эта серия неудач отбросила 6-кратного чемпиона Франции на десятое место в турнирной таблице первенства, находясь на расстоянии двух побед от еврокубковой зоны.

Все прогнозы на футбол

«Бордо» только с этого этапа берет свой старт в Кубке страны. Отметим, что за последние три розыгрыша коллектив смог пройти только одного соперника.

«Тулуза»

«Тулуза» в Лиге 2 ведет борьбу за повышение в классе. Сейчас команда идет второй в турнирной таблице, но третья строка отстает всего лишь на два пункта.

Непосредственно перед этой игрой «фиолетовые» расписали гостевую мировую с «Труа» (1:1), находящийся во главе второго дивизиона, а туром ранее они проиграли на выезде «Осеру» со счетом 1:3.

Перед этим «фиалки» не проигрывали на протяжении 13 встреч подряд с учетом всех турниров, выиграв этом отрезке в десяти из них при трех мировых исходах.

В текущем кубковом розыгрыше «Тулуза» уже прошла один раунд, справившись на стадии 1/64 финала в родных стенах с «Ниором» (1:0) из той же Лиги 2.

Этим летом команды провели товарняк, который не принес забитых мячей, а в прошлом сезоне Лиги 1 коллективы провели лишь одну встречу, состоявшуюся на поле «Тулузы» и принесшую победу «Бордо» — 3:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бордо» — 1.78, победа «Тулузы» — 4.32, ничья — 3.70.

Проход: «Бордо» — 1.38; «Тулузы» — 3.20.

«Тулуза» явна вознамерилась вернуться в элиту, и поэтому больше сконцентрируется на матчах Лиги 2. Так что ставим в этой игре на викторию хозяев.