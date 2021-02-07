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    «Палмейрас» остановит дерзких мексиканцев?

    «Палмейрас» — «Тигрес». Прогноз и ставка (к. 4.60) на клубный чемпионат мира по футболу 7 февраля 2021 года

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    «Палмейрас» — «Тигрес»: прогноз и ставка
    «Палмейрас»
    Бразильский «Палмейрас» сыграет с мексиканским «Тигресом» в полуфинале клубного чемпионата мира. Матч пройдет 7 февраля в Аль-Райане (Катар), начало — в 21:00 мск. «Палмейрас» — «Тигрес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Палмейрас»

    На прошлой неделе «Палмейрас» во второй раз в своей истории стал победителем Кубка Либертадорес, благодаря чему, собственно, и получил возможность выступить на клубном чемпионате мира.

    В решающем матче команда Абеля Феррейры выиграла у «Сантоса» со счетом 1:0. Единственный гол был забит за несколько минут до завершения основного времени.

    На результаты «Палмейрас» в чемпионате Бразилии сейчас нет смысла обращать внимания. В недавних матчах команда чаще всего играла почти резервным составом. Основа в это время готовилась к финалу Кубка Либертадорес.

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    Так что ничьи с «Васко да Гама» и «Ботафого» и поражения от «Сеары» в данном случае не совсем объективно описывают ситуацию.

    «Тигрес»

    Тем временем «Тигрес» стартовал на клубном чемпионате мира с раунда плей-офф. Мексиканский клуб в матче за выход в полуфинал встречался с «Ульсан Хёндэ».

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    • «Тигрес» ужасно начал матч, первым пропустил, более того, корейцы могли увеличить счет, но победителю Лиги чемпионов для клубов Северной и Центральной Америки все-таки удалось изменить ход игры.

    Уже к концу первого тайма счет был в пользу «Тигреса». Оба гола забил французский нападающий Андре-Пьер Жиньяк. Матч так и завершился со счетом 2:1.

    И тут важно отметить, что «Тигрес» по игре выглядел ненамного лучше «Ульсана».

    Прогноз

    На «Палмейрас» можно поставить за 2.23, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Тигреса» — за 3.10.

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    «Тигрес» действительно совсем не впечатлил в игре с «Ульсаном», особенно это касается действий команды в защите. Корейцы постоянно создавали остроту возле мексиканских ворот.

    Несмотря на то, что по коэффициентам создается впечатление, что встречаются две приблизительно равные по силе команды, мы все-таки склоняемся к уверенной победе «Палмейрас».

    Не исключено, что бразильцы выиграют с сухим счетом. На результат эта команда умеет играть, о чем можно судить по матчам в Кубке Либертадорес.

    Ставка — победа «Палмейрас» за 2.23.

    Или можно рассмотреть ставку на победу «Палмейрас» + тотал матча меньше 2,5 за 4.60.

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