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    Команды превысят свою обычную результативность?

    «Осасуна» — «Эйбар». Прогноз и ставка (к. 1.81) на футбол, чемпионат Испании, 7 февраля 2021 года

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    «Осасуна» — «Эйбар»: прогноз и ставка
    Анте Будимир
    В воскресенье, 7 февраля, в 22-м туре испанской Примеры «Осасуна» в Памплоне на стадионе «Эль Садар» сыграет с «Эйбаром». Стартовый свисток будет дан в 20:30 по мск. «Осасуна» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Февраля 2021 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 20:30 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.00
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  • 3.05
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    «Осасуна»

    «Осасуна» перед стартом данного тура занимает 17 место в турнирной таблице Примеры, набрав 19 очков и опережает зону вылета только по дополнительным показателям.

    В минувшем игровом дне коллектив из Памплоны минимально уступил в Севилье «Бетису» со счетом 0:1, а перед этим он не проигрывал на протяжении двух встреч первенства.

    Сперва в этот период была ничья на выезде с «Валенсией» (1:1), а потом состоялась домашняя виктория над «Гранадой» (3:1), прервавшая 13-матчевую безвыигрышную серию, длившуюся с 24 октября.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    12 из 19 пунктов «Осасуна» добыла на своей арене, выиграв три игры при трех мировых исходах и четырех фиаско, разница мячей в них составляет 11:14.

    «Эйбар»

    «Эйбар» в данный момент находится на 15 месте в турнирной таблице Примера. У команды на счету 20 очков и отрыв от зоны вылета составляет всего лишь один пункт.

    Сейчас у «оружейников» 4-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате страны, в которой было три фиаско и одни ничейный результат, состоявшийся тур тому назад в Виго с «Селтой» (1:1).

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    • В минувшем игровом дне они уступили на своей территории «Севилье» (0:2), а ранее они были еще повержены по 1:2 на своем поле «Атлетико» и на выезде «Леванте».

    13 из 20 набранных баллов «Эйбар» добыл на выезде, трижды победив при трех поражениях и четырех ничейных результатах, разница забитых и пропущенных — 12:11.

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    В первом круге эти команды сыграли 0:0. Отметим, что в последних семи очных матчах только дважды забивали оба коллектива.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Осасуны» — 2.70, победа «Эйбара» — 3.12, ничья — 3.09.

    Очные противостояния этих клубов проходят с небольшим количеством голов. За последние 10 встреч только раз было зафиксирован результат на тотал больше 2,5.

    Однако на этот раз все же ожидаем, что эта серия прервется и команды проведут на двоих хотя бы пару забитых мячей. Наш прогноз — ТБ 2,0.

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