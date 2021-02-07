В воскресенье, 7 февраля, в 22-м туре испанской Примеры «Осасуна» в Памплоне на стадионе «Эль Садар» сыграет с «Эйбаром». Стартовый свисток будет дан в 20:30 по мск. «Осасуна» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

«Осасуна» перед стартом данного тура занимает 17 место в турнирной таблице Примеры, набрав 19 очков и опережает зону вылета только по дополнительным показателям.

В минувшем игровом дне коллектив из Памплоны минимально уступил в Севилье «Бетису» со счетом 0:1, а перед этим он не проигрывал на протяжении двух встреч первенства.

Сперва в этот период была ничья на выезде с «Валенсией» (1:1), а потом состоялась домашняя виктория над «Гранадой» (3:1), прервавшая 13-матчевую безвыигрышную серию, длившуюся с 24 октября.

Календарь и таблица испанской Примеры

12 из 19 пунктов «Осасуна» добыла на своей арене, выиграв три игры при трех мировых исходах и четырех фиаско, разница мячей в них составляет 11:14.

«Эйбар»

«Эйбар» в данный момент находится на 15 месте в турнирной таблице Примера. У команды на счету 20 очков и отрыв от зоны вылета составляет всего лишь один пункт.

Сейчас у «оружейников» 4-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате страны, в которой было три фиаско и одни ничейный результат, состоявшийся тур тому назад в Виго с «Селтой» (1:1).

В минувшем игровом дне они уступили на своей территории «Севилье» (0:2), а ранее они были еще повержены по 1:2 на своем поле «Атлетико» и на выезде «Леванте».

13 из 20 набранных баллов «Эйбар» добыл на выезде, трижды победив при трех поражениях и четырех ничейных результатах, разница забитых и пропущенных — 12:11.

В первом круге эти команды сыграли 0:0. Отметим, что в последних семи очных матчах только дважды забивали оба коллектива.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Осасуны» — 2.70, победа «Эйбара» — 3.12, ничья — 3.09.

Очные противостояния этих клубов проходят с небольшим количеством голов. За последние 10 встреч только раз было зафиксирован результат на тотал больше 2,5.

Однако на этот раз все же ожидаем, что эта серия прервется и команды проведут на двоих хотя бы пару забитых мячей. Наш прогноз — ТБ 2,0.