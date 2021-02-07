«Осасуна»
«Осасуна» перед стартом данного тура занимает 17 место в турнирной таблице Примеры, набрав 19 очков и опережает зону вылета только по дополнительным показателям.
В минувшем игровом дне коллектив из Памплоны минимально уступил в Севилье «Бетису» со счетом 0:1, а перед этим он не проигрывал на протяжении двух встреч первенства.
Сперва в этот период была ничья на выезде с «Валенсией» (1:1), а потом состоялась домашняя виктория над «Гранадой» (3:1), прервавшая 13-матчевую безвыигрышную серию, длившуюся с 24 октября.
Календарь и таблица испанской Примеры
12 из 19 пунктов «Осасуна» добыла на своей арене, выиграв три игры при трех мировых исходах и четырех фиаско, разница мячей в них составляет 11:14.
«Эйбар»
«Эйбар» в данный момент находится на 15 месте в турнирной таблице Примера. У команды на счету 20 очков и отрыв от зоны вылета составляет всего лишь один пункт.
Сейчас у «оружейников» 4-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате страны, в которой было три фиаско и одни ничейный результат, состоявшийся тур тому назад в Виго с «Селтой» (1:1).
В минувшем игровом дне они уступили на своей территории «Севилье» (0:2), а ранее они были еще повержены по 1:2 на своем поле «Атлетико» и на выезде «Леванте».
13 из 20 набранных баллов «Эйбар» добыл на выезде, трижды победив при трех поражениях и четырех ничейных результатах, разница забитых и пропущенных — 12:11.
В первом круге эти команды сыграли 0:0. Отметим, что в последних семи очных матчах только дважды забивали оба коллектива.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Осасуны» — 2.70, победа «Эйбара» — 3.12, ничья — 3.09.
Очные противостояния этих клубов проходят с небольшим количеством голов. За последние 10 встреч только раз было зафиксирован результат на тотал больше 2,5.
Однако на этот раз все же ожидаем, что эта серия прервется и команды проведут на двоих хотя бы пару забитых мячей. Наш прогноз — ТБ 2,0.