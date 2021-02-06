В субботу, 6 февраля, в перенесенном поединке 28-го тура английского Чемпионшипа «Мидлсбро» дома сыграет с «Брентфордом». Встреча начнется в 18:00 по мск. «Мидлсбро» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» находится на пороге зоны плей-офф с 42 очками (седьмое месте). В последних турах команда показала нестабильные результаты.

Показатель побед у «Речников» в этом сезоне довольно высок (11). Недавно команда пополнила копилку очками благодаря победам над «Уикомбом» (3:1) и «Ноттингемом» (2:1).

Кроме побед были поражения от «Шеффилд Уэнсдей» (1:2), «Бирмингема» (0:1), «Блэкберна» (0:1) и «Ноттингем Форест» (1:2), а также ничья с «Норвичем» (0:0). Вдобавок, недавно клуб вылетел из Кубка Англии в дуэли с «Брентфордом» (1:2).

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«Красные» имеют девять поражений и семь ничейных результатов. Команда забила 30 мячей и пропустила 24. В шести прошлых матчах во всех турнирах она проиграла четырежды.

«Брентфорд»

У «Брентфорда» на счету 51 балл и вторая строка в турнирной таблице Чемпионшипа, хотя до прошлого матча был на третьем месте.

в нем команда принимала на своем поле «Бристоль Сити» и победил с результатом 3:2 и улучшил свои позиции в первенстве.

Перед этим «Пчелы» на своей арене поиздевались над «Уикомбом», выиграв со счетом 7:2, а туром ранее в гостях расписали мировую со своим конкурентом по турнирке «Суонси» — 1:1.

Еще раньше лондонцы одержали четыре подряд победы, а их беспроигрышная серия составляет уже 19 поединков чемпионата, где было 11 побед и восемь ничьих.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — «Брентфорд» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,87.