В пятницу, 5 февраля, в поединке 28-го тура английского Чемпионшипа «Суонси» дома сыграет с «Норвичем». Встреча начнется в 23:15 по мск. «Суонси» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

«Суонси» смело можно назвать одним из главных претендентов на выход в АПЛ. Валлийский клуб, набрав в 26-ти матчах 50 очков, находится на втором месте.

В позапрошлом туре «Суонси» сыграл дома вничью с «Брентфордом», соседом по таблице. И этот результат можно считать большим успехом, если учесть, что валлийцы смогли отыграться после удаления.

Но в предыдущем поединке первенства «Лебеди» вернулись на победный путь, обыграв на выезде «Ротерхэм» со счетом 3:1. Отрыв от «Брентфорда» составляет два балла.

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Беспроигрышная серия «Суонси» во всех турнирах составляет девять матчей, а если же взять 11 предыдущих туров чемпионата, то там у команды Стива Купера всего лишь одно поражение.

«Норвич»

«Норвич» — единоличный лидер второго по значимости дивизиона Англии. У команды 55 очков после 27 матчей и отрыв от ближайшего конкурента (он же — грядущий соперник) в пять пунктов.

«Канарейки» за последние 12 игр Чемпионшипа теряли очки в четырех встречах. Еще в конце прошлого года они проиграли в гостях 0:1 «Уотфорду» и расписали домашнюю мировую 1:1 с КПР.

После того клуб из города Норидж поочередно обыграл в родных стенах «Барнсли» (1:0), на выезде «Кардифф» (2:1) и дома «Бристоль Сити» (2:0) в рамках Чемпионшипа, а также одолел «Ковентри» (2:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

Тем не менее, с тех пор клуб не знает побед в трех поединках кряду. Сперва он уступил тому же «Барнсли» (0:1) в Кубке Англии, а также сыграли вничью с «Мидлсбро» (0:0) и «Миллуоллом» (0:0).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,10.

наши прогноз и ставка — «Суонси» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,80.