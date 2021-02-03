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    «Красно-белые» продолжат удачно играть с «черно-белыми»?

    «Реймс» — «Анже». Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Франции, 3 февраля 2021 года

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    «Реймс» — «Анже»: прогноз и ставка
    Валон Бериша
    3 февраля в рамках 23-го тура французской Лиги 1 «Реймс» на своем поле сыграет с «Анже». Поединок стартует в 21:00 по мск. «Реймс» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Февраля 2021 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 21:00 Анже Анже
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Реймс»

    «Реймс» является типичным середняком. На данный он моменте идет на 12 месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 27 набранных очков.

    В своем последнем сыгранном матче 6-кратный чемпион Франции обыграл на выезде «Страсбур» с минимальным счетом 1:0, что стало их второй подряд победой с таким счетом. Туром ранее дома был повержен «Брест».

    Стоит отметить, что «красно-белые» проиграли всего лишь один из восьми предыдущих матчей в Лиге 1, выиграв пять из них при двух мировых результатах.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своей арене «Реймс» в текущем первенстве по четыре раза выигрывал и уступал, а также дважды сыграл вничью, разница мячей 10:11. К слову, сейчас у коллектива домашняя 5-матчевая беспроигрышная серия, где было три победы и две мировые.

    «Анже»

    «Анже» в данный момент в турнирной таблице Лиги 1 находится на восьмой позиции, имея в свой копилке 33 балла и отстает от еврокубковой зоны на три пункта.

    В прошедшие выходные «черно-белые» обыграли у себя дома «Ним» со счетом 3:1, тем самым прервав 3-матчевую проигрышную серию, в которой они уступили 0:3 «Монако», 1:2 «Бордо» и 0:1 ПСЖ.

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    • Перед этим дружина Мулена уступила лишь раз в семи встречах, еще выиграв четыре поединка при двух мировых исходах, забив в этих матчах в пяти случаях из семи.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше чемпионата Франции «Анже» разжился пятью викториями, четыре раза проиграл и дважды делил очки с оппонентами, разница забитых и пропущенных составляет 17:20.

    В первом круге «Анже» дома выиграл у «Реймса» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне одну встречу выиграли «красно-белые» (4:1 в гостях) и раз была ничья 0:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Реймса» предлагают — 2.75.

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    На викторию «Анже» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.15.

    За последние 12 очных матчей «Реймс» проиграл «Анже» только одну игру, а также одержал пять побед и шесть раз сыграл вничью. Наверняка и сейчас «красно-белые» добьются положительного для себя результата. Ставим в этой игре с 0 форой на хозяев.

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