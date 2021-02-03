3 февраля в рамках 23-го тура французской Лиги 1 «Реймс» на своем поле сыграет с «Анже». Поединок стартует в 21:00 по мск. «Реймс» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

«Реймс» является типичным середняком. На данный он моменте идет на 12 месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 27 набранных очков.

В своем последнем сыгранном матче 6-кратный чемпион Франции обыграл на выезде «Страсбур» с минимальным счетом 1:0, что стало их второй подряд победой с таким счетом. Туром ранее дома был повержен «Брест».

Стоит отметить, что «красно-белые» проиграли всего лишь один из восьми предыдущих матчей в Лиге 1, выиграв пять из них при двух мировых результатах.

Календарь и таблица Лиги 1

На своей арене «Реймс» в текущем первенстве по четыре раза выигрывал и уступал, а также дважды сыграл вничью, разница мячей 10:11. К слову, сейчас у коллектива домашняя 5-матчевая беспроигрышная серия, где было три победы и две мировые.

«Анже»

«Анже» в данный момент в турнирной таблице Лиги 1 находится на восьмой позиции, имея в свой копилке 33 балла и отстает от еврокубковой зоны на три пункта.

В прошедшие выходные «черно-белые» обыграли у себя дома «Ним» со счетом 3:1, тем самым прервав 3-матчевую проигрышную серию, в которой они уступили 0:3 «Монако», 1:2 «Бордо» и 0:1 ПСЖ.

Перед этим дружина Мулена уступила лишь раз в семи встречах, еще выиграв четыре поединка при двух мировых исходах, забив в этих матчах в пяти случаях из семи.

Вне родных стен в текущем розыгрыше чемпионата Франции «Анже» разжился пятью викториями, четыре раза проиграл и дважды делил очки с оппонентами, разница забитых и пропущенных составляет 17:20.

В первом круге «Анже» дома выиграл у «Реймса» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне одну встречу выиграли «красно-белые» (4:1 в гостях) и раз была ничья 0:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Реймса» предлагают — 2.75.

На викторию «Анже» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.15.

За последние 12 очных матчей «Реймс» проиграл «Анже» только одну игру, а также одержал пять побед и шесть раз сыграл вничью. Наверняка и сейчас «красно-белые» добьются положительного для себя результата. Ставим в этой игре с 0 форой на хозяев.