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    Дортмундцы забегают после перерыва

    «Боруссия» Д — «Падерборн». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на Кубок Германии 2 февраля 2021 года

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    «Боруссия» Д — «Падерборн»: прогноз и ставка
    Джованни Рейна
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Падерборном» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 22:45 мск. «Боруссия» Д — «Падерборн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 02 Февраля 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:45 Падерборн 07 Падерборн 07
  • Падерборн
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    «Боруссия» Д

    В минувшем туре Бундеслиги «Боруссия» Д одолела «Аугсбург» (3:1). Той победой дортмундцы несколько улучшили свое турнирное положение.

    Сейчас «Боруссия» Д занимает 5 место с 32 пунктами в активе. При этом команда многовато пропускает в свои ворота — 27 мячей.

    Вот и в Кубке Германии дортмундцы настроены на максимальный результат. Тем более, проходить оппонента из Второй Бундеслиги команда просто обязана.

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    У «Боруссии» Д матчи с «Падерборном» получаются удачными. Из 5 последних поединков дортмундцы трижды брали верх.

    «Падерборн»

    Эта команда ходит в середняках Второй Бундеслиги. 10 место с 26 очками — явный показатель класса «Падерборна».

    «Падерборн» в минувшем туре уступил «Гамбургу» (3:1). В общем, на подъем в элиту команда не претендует даже в первом приближении.

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    • У «Падерборна» довольно надежная оборона — 23 пропущенных мяча. Но и атакует команда не столь результативно (24 гола).

    В этом матче гостям предстоит сдерживать мощную линию атаки дортмундцев. Вот только на героический проход дальше вряд ли следует рассчитывать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.12, на ничью за 8.64, а на «Падерборн» — за 20.00

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    Хозяева банально превосходят оппонента в классе, что и продемонстрируют на деле.

    «Падерборн» никому без боя не сдается, но с дортмундцами тягаться не сможет.

    Наверняка хозяевам придется прибавить после перерыва, ведь «Падерборн» довольно надежен в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.63

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