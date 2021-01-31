«Васко да Гама»
«Васко да Гама» продолжает борьбу за место в элитном дивизионе. После 32-х сыгранных матчей команда из Рио-де-Жанейро находится на 14-й строчке, на расстоянии одного очка от зоны вылета.
Однако недавние матчи дали очень серьезный повод для оптимизма.
Несколько дней назад «Васко» сыграл вничью с «Палмейрас». Тут, правда, немного повезло, соперник играл почти резервным составом, чтобы не тратить лишний раз силы перед финалом Кубка Либертадорес.
Но перед этим «Васко» действительно удивил, выиграв на своем поле у «Атлетико Минейро».
«Васко» в последних семи матчах на своем поле потерпел только два поражения.
«Баия»
Тем временем «Баия», набрав на одно очко меньше, чем «Васко да Гама», находится на 16-м месте.
Клуб из Салвадора ужасно провел конец 2020 года, проиграв шесть матчей кряду. 2021-й тоже начался с поражения, но потом стало полегче.
В четырех последних матчах «Баия» набрала семь очков, что очень неплохо для команды, которая рискует начать следующий сезон во втором дивизионе.
«Баия» в этом сезоне выиграла в гостях лишь два матча.
Прогноз
На «Васко да Гама» можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают за 3.32, победу «Баий» — тоже за 3.32.
Сложно, конечно, сделать выбор в игре между командами из нижней части турнирной таблицы, но есть ощущение, что «Васко» наберет важнейшие три очка и значительно улучшит свое турнирное положение.
Ставка — победа «Васко да Гама» за 2.25.
Также можно рассмотреть ставку на победу «Васко да Гама» + общий тотал матча меньше 2,5 за 4.30.