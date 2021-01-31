«Васко да Гама» сыграет на своем поле с «Баией» в рамках 33-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 31 января в Рио-де-Жанейро, начало — в 22:00 мск. «Васко да Гама» — «Баия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Васко да Гама»

«Васко да Гама» продолжает борьбу за место в элитном дивизионе. После 32-х сыгранных матчей команда из Рио-де-Жанейро находится на 14-й строчке, на расстоянии одного очка от зоны вылета.

Однако недавние матчи дали очень серьезный повод для оптимизма.

Несколько дней назад «Васко» сыграл вничью с «Палмейрас». Тут, правда, немного повезло, соперник играл почти резервным составом, чтобы не тратить лишний раз силы перед финалом Кубка Либертадорес.

Но перед этим «Васко» действительно удивил, выиграв на своем поле у «Атлетико Минейро».

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«Васко» в последних семи матчах на своем поле потерпел только два поражения.

«Баия»

Тем временем «Баия», набрав на одно очко меньше, чем «Васко да Гама», находится на 16-м месте.

Клуб из Салвадора ужасно провел конец 2020 года, проиграв шесть матчей кряду. 2021-й тоже начался с поражения, но потом стало полегче.

В четырех последних матчах «Баия» набрала семь очков, что очень неплохо для команды, которая рискует начать следующий сезон во втором дивизионе.

«Баия» в этом сезоне выиграла в гостях лишь два матча.

Прогноз

На «Васко да Гама» можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают за 3.32, победу «Баий» — тоже за 3.32.

Сложно, конечно, сделать выбор в игре между командами из нижней части турнирной таблицы, но есть ощущение, что «Васко» наберет важнейшие три очка и значительно улучшит свое турнирное положение.

Ставка — победа «Васко да Гама» за 2.25.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Васко да Гама» + общий тотал матча меньше 2,5 за 4.30.