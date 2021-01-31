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    Чья атака быстрее блеснет в Гранаде?

    «Гранада» — «Сельта». Прогноз и ставка (к. 1.69) на чемпионат Испании по футболу 31 января 2021 года

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    «Гранада» — «Сельта»: прогноз и ставка
    Яго Аспас
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 31 января, начало — в 20:30 мск. «Гранада» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 31 Января 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 20:30 Сельта Сельта
  • Виго
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Гранада»

    «Гранада» нынешний сезон проводит вполне прилично. Как для столь скромного клуба, нынешняя диспозиция выглядит весьма достойно — 7 место.

    Набрала «Гранада» уже 28 очков, причем она вполне способна пробиться в еврокубки. Вот только нужно срочно что-то делать с нападением, ведь в 20 матчах забито лишь 24 гола.

    В минувшем туре «Гранада» проиграла «Осасуне» (3:1). Зато в 1/8 финала Кубка Испании команда легко прошла скромный «Навалькарнеро» (0:6).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    С «Сельтой» команда играет не очень успешно. Из 5 последних свиданий лишь одно завершилось победой «Гранады» при трех поражениях и одной ничьей.

    «Сельта»

    «Сельта» продолжает свой подъем по турнирной таблице. А ведь совсем недавно Яго Аспас и компания откровенно пасли задних.

    Вот и в минувшем туре команда могли добыть очередную викторию, но в итоге разошлись миром с «Эйбаром» (1:1). Сейчас «Сельта» занимает 10 место в турнирной таблице.

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    • В этом матче «Сельта» сыграет в оптимальном составе. Но, главное, в обойме лидер и идейный вдохновитель атак Яго Аспас.

    Как и у «Гранады», проблема клуба из Виго лежит в слабой реализации голевых моментов. Все-таки 24 гола — невысокий показатель.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 2.65, на ничью за 3.21, а на «Гранаду» — за 2.73

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    Хозяева проводят вполне приличный отрезок в чемпионате, да и в Кубке проходят раунд за раундом.

    «Сельта» вроде бы шла на подъем, но в последних матчах несколько сбавила обороты.

    Обе команды не лучшим образом атакуют, но, тем не менее, непременно постараются открыть счет до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.69

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