«Гранада» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 31 января, начало — в 20:30 мск. «Гранада» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» нынешний сезон проводит вполне прилично. Как для столь скромного клуба, нынешняя диспозиция выглядит весьма достойно — 7 место.

Набрала «Гранада» уже 28 очков, причем она вполне способна пробиться в еврокубки. Вот только нужно срочно что-то делать с нападением, ведь в 20 матчах забито лишь 24 гола.

В минувшем туре «Гранада» проиграла «Осасуне» (3:1). Зато в 1/8 финала Кубка Испании команда легко прошла скромный «Навалькарнеро» (0:6).

Календарь и таблица испанской Примеры

С «Сельтой» команда играет не очень успешно. Из 5 последних свиданий лишь одно завершилось победой «Гранады» при трех поражениях и одной ничьей.

«Сельта»

«Сельта» продолжает свой подъем по турнирной таблице. А ведь совсем недавно Яго Аспас и компания откровенно пасли задних.

Вот и в минувшем туре команда могли добыть очередную викторию, но в итоге разошлись миром с «Эйбаром» (1:1). Сейчас «Сельта» занимает 10 место в турнирной таблице.

В этом матче «Сельта» сыграет в оптимальном составе. Но, главное, в обойме лидер и идейный вдохновитель атак Яго Аспас.

Как и у «Гранады», проблема клуба из Виго лежит в слабой реализации голевых моментов. Все-таки 24 гола — невысокий показатель.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 2.65, на ничью за 3.21, а на «Гранаду» — за 2.73

Хозяева проводят вполне приличный отрезок в чемпионате, да и в Кубке проходят раунд за раундом.

«Сельта» вроде бы шла на подъем, но в последних матчах несколько сбавила обороты.

Обе команды не лучшим образом атакуют, но, тем не менее, непременно постараются открыть счет до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.69