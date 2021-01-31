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    Лидер снова победит «всухую»?

    «Аполлон Смирнис» — «Олимпиакос». Прогноз и ставка (к. 1.69) на футбол, чемпионат Греции, 31 января 2021 года

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    «Аполлон Смирнис» — «Олимпиакос»: прогноз и ставка
    Константинос Фортунис
    В воскресенье, 31 января, в Афинах «Аполлон Смирнис» сыграет с «Олимпиакосом» в 20-м туре чемпионата Греции по футболу. Встреча начнется в 20:30 по мск. «Аполлон Смирнис» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аполлон Смирнис»

    По итогам 18 сыгранных матчей греческого чемпионата команда из «Аполлон Смирнис» с 18 баллами идет на десятой позиции в турнирной таблице, отставая от топ-6 на 12 очков при игре в запасе.

    В отрезке последних шести сыгранных матчей с учетом всех турниров клуб из Афин проиграл в пяти из них и одну встречу выиграл, одолев в гостях аутсайдера «Ларису» (1:0) в чемпионате страны.

    Отметим, что этот гол стал единственным для команды в этот период. В минувшем туре первенства «бригада» потерпела выездное фиаско от «Ламии» (0:1), а ранее уступила «Арису» (0:1) дома.

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    В домашних встречах текущего чемпионата Греции «Аполлон» выиграл только одну игру, еще раз он сыграл вничью и шесть раз терпел поражения, разница мячей — 9:15.

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» с 51 набранными очками возглавляет турнирную таблицу греческой Суперлиги. Коллектив уже забронировал себе место в первой шестерке первенства.

    За всю турнирную дистанцию «легенды» выиграли 16 игр при трех мировых, забили 48 мячей, а пропустили только семь голов. Сейчас у них 4-победная серия, в которой они даже не пропускали.

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    • В своей последней проведенной игре клуб из города Пирей разгромил в родных стенах ПАОК со счетом 3:0, а туром ранее минимально переиграл на выезде «Атромитос» — 1:0.

    На выезде «Оли» добился шести выигрышей при трех мировых результатах, разница мячей в них составляет 20:5.

    В первом круге «легенды» дома выиграли со счетом 2:0, в минувшем сезоне пирейцы победили дважды — 1:0 и 2:0.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество гостям. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 1.22.

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    На викторию «Аполлона» дают — 15.00, ничья оценена — в 6.50.

    Обладающий отменной защитой «Оли», скорее всего, выиграет «всухую». Наш прогноз и ставка — «Олимпиакос» выиграет и не пропустит.

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