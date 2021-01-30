«Лейпциг» встретится на своем поле с леверкузенским «Байером» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 января, начало — в 20:30 мск. «Лейпциг» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» после 18-ти сыгранных матчей занимает в таблице Бундеслиги второе место. Отставание от «Баварии» составляет семь очков. Надо поманить, что борьба за чемпионский титул практически завершена.

Как ни странно, «Лейпциг» в целом очень неудачно провел январский отрезок. В прошлом туре команда Юлиана Нагельсманна проиграла на выезде «Майнцу».

Кроме того, в первой половине месяца было поражение от дортмундской «Боруссии». Гостевая ничья с «Вольфсбургом» тоже стала разочарованием для болельщиков «Лейпцига».

При этом у «Штутгарта» и «Унион Берлин» «Лейпциг» выиграл всего лишь со счетом 1:0.

Все прогнозы на Бундеслигу

В трех предыдущих матчах на своем поле «Лейпциг» одержал только одну победу.

«Байер»

Тем временем «Байер» находится на третьей строчке, набрав на три очка меньше, чем «Лейпциг».

Первый месяц 2021-го «фармацевты» тоже провалили. В пяти предыдущих турах «Байер» потерпел три поражения.

Все началось с неудачного матча против «Айнтрахта», после чего была домашняя ничья с «Вердером».

В трех предыдущих матчах «Байер» набрал лишь три очка — это была победа над дортмундской «Боруссией». Но при этом леверкузенская команда уступила «Унион Берлин» и «Вольфсбургу».

В девяти гостевых матчах «Байер» потерпел два поражения.

Прогноз и ставка

На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Байера» — за 4.10.

Три предыдущих матча между этими командами завершились вничью, во всех случаях — со счетом 1:1.

И эта не самая веселая серия вполне может получить продолжение. И в «Лейпциге», и в «Байере» понимают, что лучше ничья, чем очередное поражение. Так что не исключено, что игра в каком-то смысла разочарует.

Ставка — ничья за 4.05.

Или ставка на ничью со счетом 1:1 за 6.85.