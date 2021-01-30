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    «Лейпциг» и «Байер» снова сыграют вничью?

    «Лейпциг» — «Байер». Прогноз и ставка (к. 4.05) на чемпионат Германии по футболу 30 января 2021 года

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    «Лейпциг» — «Байер»: прогноз и ставка
    «Лейпциг» и «Байер» провалили январский отрезок сезона
    «Лейпциг» встретится на своем поле с леверкузенским «Байером» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 января, начало — в 20:30 мск. «Лейпциг» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Января 2021 года
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    •  РБ Лейпциг 20:30 Байер Байер
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  • 3.80
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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» после 18-ти сыгранных матчей занимает в таблице Бундеслиги второе место. Отставание от «Баварии» составляет семь очков. Надо поманить, что борьба за чемпионский титул практически завершена.

    Как ни странно, «Лейпциг» в целом очень неудачно провел январский отрезок. В прошлом туре команда Юлиана Нагельсманна проиграла на выезде «Майнцу».

    Кроме того, в первой половине месяца было поражение от дортмундской «Боруссии». Гостевая ничья с «Вольфсбургом» тоже стала разочарованием для болельщиков «Лейпцига».

    При этом у «Штутгарта» и «Унион Берлин» «Лейпциг» выиграл всего лишь со счетом 1:0.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В трех предыдущих матчах на своем поле «Лейпциг» одержал только одну победу.

    «Байер»

    Тем временем «Байер» находится на третьей строчке, набрав на три очка меньше, чем «Лейпциг».

    Первый месяц 2021-го «фармацевты» тоже провалили. В пяти предыдущих турах «Байер» потерпел три поражения.

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    • Все началось с неудачного матча против «Айнтрахта», после чего была домашняя ничья с «Вердером».

    В трех предыдущих матчах «Байер» набрал лишь три очка — это была победа над дортмундской «Боруссией». Но при этом леверкузенская команда уступила «Унион Берлин» и «Вольфсбургу».

    В девяти гостевых матчах «Байер» потерпел два поражения.

    Прогноз и ставка

    На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Байера» — за 4.10.

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    Три предыдущих матча между этими командами завершились вничью, во всех случаях — со счетом 1:1.

    И эта не самая веселая серия вполне может получить продолжение. И в «Лейпциге», и в «Байере» понимают, что лучше ничья, чем очередное поражение. Так что не исключено, что игра в каком-то смысла разочарует.

    Ставка — ничья за 4.05.

    Или ставка на ничью со счетом 1:1 за 6.85.

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