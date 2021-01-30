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    Мюнхенцы отомстят «деревенским» за фиаско в первом круге?

    «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставка (к. 1.92) на футбол, чемпионат Германии, 30 января 2021 года

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    «Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз и ставка
    «Бавария»
    В субботу, 30 января, «Бавария» в Мюнхене на «Альянц Арене» примет «Хоффенхайм» в рамках 19-го тура первой немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 17:30 по мск. «Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Января 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 17:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.22
  • X
  • 7.10
  • 2
  • 11.50
  • Ставка!
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    «Бавария»

    Немецкий гранд после недлительного перерыва неудачно начал новый год, выдав серию из двух фиаско подряд. В чемпионате он проиграл в гостях гладбахской «Боруссии» (2:3), выигрывая по ходу встречи 2:0.

    После чего «Бавария» опозорилась в Кубке Германии, уступив «Хольштейну» из второй Бундеслиги, правда, сделав это в серии после матчевых пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2.

    Однако затем мюнхенский коллектив одержал три победы в чемпионате, пропустив в них всего один мяч. На своей арене «красные» повергли 2:1 «Фрайбург», а на выезде одолели 1:0 «Аугсбург» и 4:0 «Шальке».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В немецком первенстве «Бавария» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на семь очков. Дома она выиграла шесть игр при двух ничьих, разница мячей в них составляет 30:11.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» с 22 очками находится на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая на восемь пунктов от еврокубковой зоны.

    «Деревенские» удачно провели свои последние три матча, не пропустив в них ни одного гола. Сперва в этой серии они на своей территории расписали мировую с «Арминией» (0:0).

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    • После этого «сине-белые» по 3:0 разгромили в Берлине «Герту» и в родных стенах «Кельн». А перед этим они проиграли две встречи подряд, и одну из них безнадежному аутсайдеру «Шальке» — 0:4.

    Выездные поединки этого розыгрыша Бундеслиги принесли «Хоффенхайму» три виктории, два мировых исхода и четыре фиаско, разница забитых и пропущенных — 13:17.

    Напомним, что в первом круге текущего первенства «деревенские» дома разгромили мюнхенцев со счетом 4:1. В минувшем сезоне эти клубы обменялись гостевыми победами — 1:2 и 6:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа «Баварии» — 1.25, победа «Хоффенхайма» — 12.00, ничья — 7.60.

    «Бавария» как раз вошла в нужный ритм, чтобы одержать очередную крупную победу, т.с. взяв реванш за фиаско в первой половине чемпионата. Наш прогноз и ставка — П1 с форой (-2).

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