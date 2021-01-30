В субботу, 30 января, «Бавария» в Мюнхене на «Альянц Арене» примет «Хоффенхайм» в рамках 19-го тура первой немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 17:30 по мск. «Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Немецкий гранд после недлительного перерыва неудачно начал новый год, выдав серию из двух фиаско подряд. В чемпионате он проиграл в гостях гладбахской «Боруссии» (2:3), выигрывая по ходу встречи 2:0.

После чего «Бавария» опозорилась в Кубке Германии, уступив «Хольштейну» из второй Бундеслиги, правда, сделав это в серии после матчевых пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2.

Однако затем мюнхенский коллектив одержал три победы в чемпионате, пропустив в них всего один мяч. На своей арене «красные» повергли 2:1 «Фрайбург», а на выезде одолели 1:0 «Аугсбург» и 4:0 «Шальке».

Календарь и таблица Бундеслиги

В немецком первенстве «Бавария» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на семь очков. Дома она выиграла шесть игр при двух ничьих, разница мячей в них составляет 30:11.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» с 22 очками находится на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая на восемь пунктов от еврокубковой зоны.

«Деревенские» удачно провели свои последние три матча, не пропустив в них ни одного гола. Сперва в этой серии они на своей территории расписали мировую с «Арминией» (0:0).

После этого «сине-белые» по 3:0 разгромили в Берлине «Герту» и в родных стенах «Кельн». А перед этим они проиграли две встречи подряд, и одну из них безнадежному аутсайдеру «Шальке» — 0:4.

Выездные поединки этого розыгрыша Бундеслиги принесли «Хоффенхайму» три виктории, два мировых исхода и четыре фиаско, разница забитых и пропущенных — 13:17.

Напомним, что в первом круге текущего первенства «деревенские» дома разгромили мюнхенцев со счетом 4:1. В минувшем сезоне эти клубы обменялись гостевыми победами — 1:2 и 6:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа «Баварии» — 1.25, победа «Хоффенхайма» — 12.00, ничья — 7.60.

«Бавария» как раз вошла в нужный ритм, чтобы одержать очередную крупную победу, т.с. взяв реванш за фиаско в первой половине чемпионата. Наш прогноз и ставка — П1 с форой (-2).