«Васко да Гама» — «Атлетико Минейро». Прогноз и ставка (к. 1.77) на матч чемпионата Бразилии 24 января 2021 года

В 32-м туре бразильской Серии А «Васко да Гама» примет «Атлетико Минейро» на одноименном стадионе в Рио-де-Жанейро. Поединок состоится 24 января и начнется в 03:00 по мск. «Васко да Гама» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Васко да Гама»

«Васко да Гама» ведет в этом сезоне борьбу за выживание. Команда сейчас идет в зоне вылета, имея в своем активе 32 очка, однако от безопасной строки отстает только по дополнительным показателям.

В новом году коллектив из Рио-де-Жанейро провел уже четыре поединка. Начал он с выездной мировой с «Атлетико Гойаниенсе», сыграв 0:0, затем в родных стенах разгромил «Ботафого» со счетом 3:0.

После чего команда проиграла две последующие встречи. Сперва она на своей территории уступила «Коритибе» (0:1), а накануне была разгромлена в гостях «Брагантино» — 1:4.

Все прогнозы на футбол

15 домашних игр в текущем розыгрыше Серии А принесли «Васко да Гама» пять викторий, четыре мировых исхода и шесть фиаско, разница мячей в этих поединках составляет 15:15.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» с 54 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице бразильской Серии А, отстав от лидера на пять пунктов при одной игре в запасе.

Команды из города Белу-Оризонти за последние семь встреч первенства уступила только один раз, потерпев в середине декабря гостевое фиаско от лидирующего «Сан-Паулу» со счетом 0:3.

После той игры «черно-белые» выиграли обе домашних поединка, а на выезде играли вничью. Так одна из этих мировых состоялась в минувшем туре с «Гремио», сыграв 1:1.

На выезде в этом чемпионате «Атлетико Минейро», как для одного из лидеров, выступает не совсем удачно, выиграв пять игр при трех ничьих и семи поражениях, разница мячей — 18:26.

В первом круге «Атлетико» дома крупно выиграл (4:1), а в минувшем сезоне эти команды обменялись гостевыми викториями по 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 1.98.

На викторию «Васко да Гама» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.80.

Любая потеря очков может дорого обойтись «Васко да Гама». Ожидаем, что хозяева не проиграют еще потому, что предстоящий противник не особо убедителен вне родных стен. Наш прогноз и ставка — 1Х.