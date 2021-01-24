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    Сможет ли «Метц» обыграть «Нант»?

    «Метц» — «Нант». Прогноз (к. 2.95) и ставки на чемпионат Франции 24 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Метц» — «Нант»
    «Метц» в прошлом туре одержал гостевую победу над «Лионом»
    «Метц» встретится на своем поле с «Нантом» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 24 января, начало — в 17:00 мск. «Метц» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Метц»

    «Метц» на прошлой неделе стал автором громкой сенсации, одержав гостевую победу над «Лионом». В этом сезоне «Метц» действительно впервые за много лет выглядит очень неплохо, но никто не ожидал, что ему удастся забрать три очка в матче против недавнего лидера.

    Интересно также, что команда Фредерика Антонетти в семи предыдущих турах потерпела лишь одно поражение — это был гостевой матч против «Ренна». И благодаря этим результатам «Метцу» удается держаться в середине турнирной таблицы.

    Беспроигрышная серия «Метца» на своем поле составляет три матча — одна победа и две ничьи. Неплохо для середняка.

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    Также стоит отметить, что в 15 последних матчах «Метц» лишь в трех случаях не смог поразить чужие ворота.

    «Нант»

    «Нант» с недавнего времени возглавляет бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек. Выводы пока рано делать, но под его руководством команда пока ни разу не выигрывала.

    После назначения Доменека «Нант» трижды сыграл вничью — с «Ренном», «Монпелье» и «Лансом». В таблице команда находится всего лишь на 17-м месте.

    И самое печальное, что безвыигрышная серия «Нанта» составляет уже 11 матчей. И что примечательно, лишь однажды за это время «канарейки» забивали больше одного мяча.

    У «Нанта» в текущем чемпионате лишь одна гостевая победа.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят явного фаворита в этом матче. На хозяев можно поставить за 2.56, на гостей — за 2.95, а ничью букмекеры предлагают за 3.24.

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    Когда речь идет о середняках и командах из нижней части таблицы, нужно не забывать про нелогичность в их результатах. «Метц» в прошлом туре обыграл «Лион», но далеко не факт, что против «Нанта» получится набрать хотя бы одно очко.

    Ставка — победа «Нанта» за 2.95. Пора прерывать неприятную серию.

    Еще одна ставка — на тотал «Нанта» больше 1,0 за 2.02.

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