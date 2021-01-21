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    Улучшит ли «Витория» домашнюю статистику?

    «Витория Гимарайнш» — «Насьонал». Прогноз и ставка (к. 1.67) на матч чемпионата Португалии 21 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Витория Гимарайнш» — «Насьонал»
    «Витория Гимарайнш»
    21 января в перенесенном поединке 12-го тура чемпионата Португалии по футболу «Витория Гимарайнш» дома сыграет с «Насьоналем». Встреча начнется в 23:15 по мск. «Витория Гимарайнш» — «Насьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Витория Гимарайнш»

    «Витория Гимарайнш» с 20 очками на данный момент находится на шестом месте в турнирной таблице португальского первенства, но по потерянным очкам она идет пятой.

    «Завоеватели» в минувшем туре чемпионата страны не справились с соседом по турнрке «Морейренси», сыграв в гостях 2:2, а туром ранее они дома уступили «Порту» (2:3), два раза по ходу матча ведя в счете.

    Свою последнюю викторию в рамках Примейры «северяне» одержали в последнем матче 2020 года, разгромив тогда на выезде «Санта-Клару» (4:0), которая сейчас находится в середине турнирной таблицы.

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    На своей арене «Гимарайнш» выступает хуже, чем в гостях. Только шесть из 20 очков он заработал на своем поле, дважды выиграв при четырех фиаско, забил всего четыре мяча, а пропустил аж девять.

    «Насьонал»

    «Насьонал» после 14 сыгранных туров имеет на своем счету 13 набранных очков, с которыми идет на 14 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета лишь на балл.

    Вот уже на протяжении трех матчей клуб из города Фуншал только проигрывал. Одна из неудач была в Кубке страны, где он только по итогам овертайма уступил дорогу «Порту» — 2:4 ОТ.

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    • Еще два негативных результата пришлись на матчи первенства Португалии, в которых «бело-черные» на своей территории потерпели фиаско от «Спортинга» (0:2) и «Морейренси» (0:1) в минувшем туре.

    Вне родных стен «Насьонал» добился пока только одной виктории, еще раз он делил очки с оппонентом и три встречи проиграл, забил в этих играх всего лишь два гола, а пропустил на три больше.

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    В прошлом сезоне «Насьонал» в играх с «Гимарайншем» набрал четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв вничью 2:2 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Витории Гимарайнш» — 1.67, победа «Насьоналя» — 5.75, ничья — 3.92.

    Хотя «завоеватели» в этом сезоне дома играет не особо успешно, однако со своим предстоящим противником, который ведет борьбу за выживание, они должны брать три очка. Наш прогноз и ставка — П1.

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